Арассыыйа уонна ДНР Дьоруойа, анал байыаннай дьайыы кыттыылааҕа Сунтаардааҕы технологическай колледж выпускнига Дмитрий Егоров төрөөбүт күнүгэр аналлаах тэрээһиннэр буолаллар. Бүгүн колледжка Аҕа дойдуга бэриниилээх буолуу күнэ ыытылынна.
Ол курдук, нэдиэлэ устата араас тэрээһиннэр: байыаннай-спортивнай күрэх, волейбол, байыаннай историяны билиигэ тест толоруута, «Хорсун буолуу уруога», "Өйдөбүл линейката» ыытылыннылар.Арассыыйа Дьлруойа Дмитрий Егоров аатын сүгэр «Патриот» кулууп кыттыылаахтара ордук бэлэмнээхтэрин көрдөрөн биирдиилээн спортивнай көрүҥҥэ Иванов Андрей бастакы, Кокорев Артем иккис, Николаев Вячеслав үһүс миэстэлэри ылары ситистилэр.
Байыаннай историяҕа аналлаах тест толоруутугар Лукин Алькор бастакы, Четвертаков Ростислав иккис, Данилов Никита үһүс миэстэлэри ыллылар.»Хорсун буолуу» уруогар выпускникпыт анал байыаннай дьайыыттан уоппускаҕа кэлэ сылдьар Сергеев Валерий ыалдьыттаата. Кини устудьуоннарга 2022 сылга сайын дипломун илиитигэр ылаат ол күн военкоматтан тутатына Дьокуускайга көппүтүн, армияттан бүтэрэ 100 хонук хаалбытын кэннэ контракт баттаһан Украинаҕа барбытын кэпсээтэ: «Чааһым ПВО артиллерийскай, сотору- сотору боевой сорудахтары толоробут, этэҥҥэ сылдьабын , чааспар сахалар 2-бит. Колледжка үөрэммит идэм көмөлөһөр, техниканы барытын сатыыбын», — диэн устудьуоннарга үчүгэйдик үөрэнэллэрин баҕарда.
Өйдөбүл линейката колледжка үөрэммит Дьоруой Дмитрий Егоров баара буоллар 51 сааһын туолуохтааҕын,олоҕун, хорсун быһыытыгар ананна. Ону тэҥэ, кини аатыгар анаммыт күрэхтэһии кыайыылаахтарын чиэстээһин, республиканскай конкурс кыайыылаахтарын эҕэрдэлээһин, герой уолу иитэн улаатыннарбыт аҕата Николай Алексеевич Егоров бэлэх ууммут хаартыска-альбомун герой аатын сүгэр «Патриот» кулуупка туттарыы буолла. Түмүккэ анал байыаннай дьайыыга кытта сылдьар выпускникпытыгар этэҥҥэ эргиллэн кэлэргэр диэн алҕаан туран, араҥаччылыы сылдьарыгар харысхал бэлиэни директорбыт туттарда.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Сунтаар сонуннара", Татьяна Федорова-иитиигэ директор сүбэһитэ