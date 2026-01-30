Киир

  4. Таһаҕас тиэйиитэ: былаан 14%-на туолбут

Avtozimnik

Тохсунньу 27 күнүнээҕи туругунан, кыһыҥҥы айан суолунан өрөспүүбүлүкэ нэһилиэнньэлээх пууннарыгар барыта 85,9 тыһыынча туонна таһаҕас тиэрдиллибит. Ол аата, былаан 14%-на (былырыын баччаларга 13,8% этэ). Ити туһунан таһаҕас тиэйиитин суһал ыстаабын мунньаҕар эттилэр.Мунньахха улахан болҕомтону СӨ ДьУоХХ поставщиктарга уонна таһаҕасчыттарга иэһин-күүһүн төлөһүүтүгэр уурдулар. ДьУоХХ ити боппуруоһу “ураты күүскэ” хонтуруоллуур диэн буолла. Санаттахха, Ил Дархан Айсен Николаев Анал илдьитигэр таһаҕас тиэллиитин хааччыйарга иэс-күүс элбээбитин, СӨ Бырабыыталыстыбата 2026 сыл саҥатыгар ону быһаарыан, наадатын туһунан эппитэ.

Хаартыска: MySeldon.com

