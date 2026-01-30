Ааспыт сыл түмүгүнэн Уһук Илин эрэгийиэнигэр саамай элбэх гектары Саха сиригэр ылбыттар. Бырагыраама уонна атын көҕүлээһиннэр тустарынан Ил Дархан СӨ баайга-дуолга миниистирэ Павел Багынановтыын көрсөн кэпсэттэ.
“Сыл устата 12 255 сайабылыанньа киирбитэ. 5 789 сир учаастагын биэрдибит. Онон бу иннинэ бастакы миэстэҕэ сылдьар Приморье кыраайын уонна Сахалин уобалаһын куоһаран, инники күөҥҥэ таҕыстыбыт”, – диэн миниистир Багынанов иһитиннэрдэ. Уһук Илин эрэгийиэнигэр түҥэтиллибит гектар 37 бырыһыана Саха сиригэр бэриллибит. 23%-на – Приморье кыраайыгар, 7%-на – Амыр уобалаһыгар, 5%-на – Хабаровскай кыраайга, хаалбыт 14%-на – атын эрэгийиэннэргэ.
Бары билэрбит курдук, Уһук Илин гектарын бырагыраамата 2016 сыллаахха РФ Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин көҕүлээһининэн саҕаламмыта. Бастаан онно Уһук Илин сирэ-уота эрэ киирэр буоллаҕына, 2021 с. Арктика эргимтэтэ эмиэ хабыллар буолбута.
Хаартыска: Чукотка.рф