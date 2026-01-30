2025 сылга Саха сиригэр 420 устудьуон үөрэнэргэ анаан бэриллэр чэпчэтиилээх кирэдьиит көмөтүнэн орто уонна үрдүк үөрэх кыһаларыгар туттарсан киирбит. Ити бырагыраама Саха сирин ыччата Арассыыйа ханнык баҕарар лиссиэнсийэлээх үөрэҕин кыһатыгар үөрэнэ киирэригэр көмөлөһөр. Кирэдьиит иэһин сүрүн өттүн ыччаттар дьупулуомнарын ылан үлэһит буоллахтарына төлөһүөхтээхтэр.
Былырыын кирэдьиити сүрүннээн 18–21 саастаах ыччат ылбыт. Ол гынан баран, орто саастаахтар да суох буолбатахтар. “Саха сирин ыччата олус дьоҕурдаах. Үөрэх кирэдьиитэ кинилэр Арассыыйа ханнык баҕарар үөрэҕэр туттарсан киирэллэригэр, идэлэнэн олохторун оҥостоллоругар көмөлөһөр социальнай лифт диэххэ сөп. Кирэдьиит сыллааҕыта 3%-наах, онто уларыйбат. Оттон сүрүн иэһин ыччаттар үлэһит буоллахтарына төлүөхтээхтэр”, – диэн “Сбербаан” Саха сиринээҕи салаатын салайааччытын солбуйааччы Андрей Елистратов кэпсиир.
“Архитектор буолан аныгы, дьон олороругар табыгастаах дьиэни-уоту тутуохпун баҕарабын. Кирэдьиит ол баҕабын толорорго көмөлөстө. Билигин мин “үөрэхпин хантан харчы булан төлүүбүн” диэн төбөм ыалдьыбат”, – диир ДВФУ устудьуона Валерий Седалищев.
Үөрэх кирэдьиитэ биир симиэстири, сылы эбэтэр үөрэҕи бүтүннүү төлүүргэ бэриллиэн сөп. Бырыһыана уларыйбат. Уһаабыта 15 сылга бэриллэр. Өскөтүн устудьуон үөрэнэр кэмигэр үөрэҕин төлөбүрүн усулуобуйата уларыйдаҕына эбэтэр академическай уоппуска ыллаҕына, кирэдьиити төлүүр усулуобуйатын эмиэ уларытыан сөп.
