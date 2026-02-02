Арассыыйаҕа “Акушерство уонна гинекология” хайысханан мэдиссиинэ көмөтүн оҥоруу бэрээдэгэ уларыйда.
Хат дьахталлар хаһан, хайдах, ханнык исписэлиискэ көрдөрүөхтээхтэрэ чопчу быһаарыллыбыт. Ол туһунан РФ Доруобуйа харыстабылыгар министиэристибэтин штаты таһынан сүрүн исписэлииһэ Владимир Климов иһитиннэрэр.
Кини этэринэн, терапевт, офтальмолог уонна стоматолог курдук быраастарга (“смежный специалист” дэнэр) көрдөрүү үстүү ыйынан (триместр) тыырыллыбыт. Саамай элбэх чинчийиини дьахтар учуокка турар кэмигэр ааһар буолбут. Ол доруобуйаны билгэлээһини да түргэтэтэр, араас ыарыы баарын эрдэттэн булан кэмигэр эмтииргэ көмөлөһөр.
Хаартыска: policlinic4.kz