Кытай былаастара гражданнарын социальнай ситимнэргэ “арҕааҥҥылыы култуураны хайҕаан, бырапагаандалаан” уонна “Кытай төрүт култууратын оруолун-суолтатын намтатан” суруйбаттарыгар ыҥырар.
Куттала суох буолуу министиэристибэтэ: “Сорох блогердар социальнай ситимнэригэр “саамай бастыҥ цивилизацияны”, “арҕааҥҥылыы олох уобараһын” хайҕаан, суох да суолу баар оҥорон, күлүк өрүттэрин барытын умнан туран бырапагаандалыыр үгэстээхтэр. Кинилэр суруйууларыгар “Кытай тас өттүгэр Ыйдара да ордук төгүрүк” курдук омуннаан ойууланар. Бу маны барытын арҕааҥҥы идеология бырапагаандатын, “сымнаҕастык” өтөн киириитин курдук сыаналыыбыт”, – диир, дойду гражданнарын онно киирэн биэрбэттэригэр ыҥырар уонна арҕааҥҥы култуураны тиһигин быспакка хайҕаан суруйар гражданнары туһааннаах уорганнарга биллэрэн иһэллэригэр ыҥырар.