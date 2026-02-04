Microsoft AI Economy Institute чинчийиитэ көрдөрбүтүнэн, аан дойду нэһилиэнньэтин 16,3 %-на хайыы үйэ оҥоһуу өйү (ОӨ, искусственный интеллект) хото туһанар, күннээҕи олоҕор туттар буолбут.
Ону туттуу таһыма араас: сорох сайдыылаах дойдуларга ол көрдөрүү – 64 %, “мөлтөхтөргө” 5,1 %-ҥа тэҥнэһэр. ОӨ туһаныы лиидэрдэрэ: Холбоһуктаах Араб Эмираттара, Сингапур, Норвегия, Ирландия, Франция, Испания, Саҥа Зеландия уо.д.а. Саамай мөлтөхтөр, сэрэйиллэрин да курдук, Афганистан, Таджикистан, Камбоджа, Туркменистан...
Бу эриэйтиҥҥэ барыта 147 дойду киирбититтэн, биһиги хомойуохпут иһин, Арассыыйа 119-с эрэ миэстэҕэ сылдьар. Ити чааһыгар биһигини кытта “ыаллаһа”, иннибитигэр-кэннибитигэр Африка ханнык эрэ түгэҕэр дьуоҕаран олорор Кения уонна Камерун сылдьаллар. Өскөтүн бу эриэйтин кырдьыктаах эбит буоллаҕына, ОӨ туһаныыга букатын хаалан иһээхтиир эбиппит.