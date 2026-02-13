Арассыыйа Дьоруойа Николай Соболев өрөспүүбүлүкэ Ил Дарханын каадыры бэлэмнээһини сүрүннүүр көмөлөһөөччүтэ буолла. Ол туһунан Айсен Николаев олунньу 9 күнүгэр Бырабыыталыстыба мунньаҕар эттэ.
Ил Дархан былырыын сыл бүтүүтүгэр буолан ааспыт Судаарыстыбаннай сүбэ мунньаҕар бэрэсидьиэн Владимир Путин каадыр боппуруоһун дойду сайдыытын тутаах хайысхатын быһыытынан сыаналаабытын санатта.
“Бэрэсидьиэн ити боппуруос хас биирдии эрэгийиэҥҥэ уонна хас биирдии эйгэҕэ сыһыаннааҕын бэлиэтээн эппитэ. Кини “каадыры бэлэмниир үлэни эрэгийиэннэр баһылыктарын анал көмөлөһөөччүлэрэ сүрүннүөхтээхтэр” диэбитэ. Саха сиригэр ол дуоһунаска бары бэркэ билэр киһигит, Арассыыйа Дьоруойа, Эр санаа икки уордьанын кавалера, “Хорсунун иһин” мэтээллээх Николай Сергеевич Соболев ананыаҕа. Кини бэрэсидьиэн “Дьоруойдар бириэмэлэрэ” үөрэтэр бырагырааматын кыттыылааҕа. Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарын бойобуой уопута, кинилэр патриоттуу санаалара өрөспүүбүлүкэбит тутаах уонна уустук учаастактарыгар туһалаах буолуо диэн эрэнэбин. Ол да иһин Николай Сергеевичкэ этии киллэрбиппин, кини сөбүлэстэ. Ыйааҕа өтөр тахсыаҕа”, – диэтэ Айсен Николаев.
Николай Соболев федеральнай, эрэгийиэннээҕи, муниципальнай былаас уорганнарын, уопсастыбаннай холбоһуктары, үөрэх кыһаларын уонна биисинэс бэрэстэбиитэллэрин кытта өрөспүүбүлүкэ экэниэмикэтигэр ирдэнэр каадыры бэлэмнииргэ үлэлэһиэҕэ.
