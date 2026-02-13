Өрөспүүбүлүкэ олохтоохторун көрдөһүүтүнэн, СӨ Хапытаалынай өрөмүөн пуондата 2026 с. олунньутааҕы төлөбүр туһунан маннык быһаарар:
– РФ Дьиэ-уот кодексын 169-с ыстатыйатынан, хапытаалынай өрөмүөн усунуоһа дьон олорор да, олорбот да элбэх кыбартыыралаах дьиэтин, элбэх кыбартыыралаах дьиэлэргэ баар гараастар, гараас буоксаларын, кыладыапкалар иһин төлөнөр.
Төлөбүр счет-кибитээнсийэтэ ааспыт ый иһин ыытыллар.
Былырыын Саха сиригэр “Прощеные дни” аахсыйанан сибээстээн, сэтинньитээҕи уонна ахсынньытааҕы кибитээнсийэлэри тэҥинэн (иккиэннэрин бииргэ) ыыппыппыт.
Онон былырыын сыл бүтүүтүгэр икки ыйдааҕы усунуоһу биирдэ төлөөбүт дьоҥҥо, бу сыл тохсунньутугар “0” суумалаах кибитээнсийэлэр тиийбиттэрэ. Оттон 2026 с. тохсунньутааҕы счетун бу ыйга – олунньуга төлүөххүт.
