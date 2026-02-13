Кэлиҥҥи сылларга Саха сиригэр биир сыл иһигэр искэнтэн өлүү (одногодичная летальность) 39%-нан аҕыйаабыт. Ол туһунан СӨ Доруобуйа харыстабылын штаты таһынан онколог-исписэлииһэ Феодосия Иванова “Диалог с властью” биэриигэ кэпсээтэ.
Кини этэринэн, ити барыта онкология саҥа киинэ үлэҕэ киирбитин кытта быһаччы ситимнээх. Ону таһынан, Киин үлэҕэ киириэҕиттэн искэн 50-тан тахса бырыһыана саҥа саҕаланан эрдэҕинэ булуллар буолбут.
Онколог кэпсээбитинэн, бүгүҥҥү туругунан өрөспүүбүлүкэҕэ дьыспаансыр учуотугар 15 тыһыынчаттан тахса ыарыһах турар. Биэс сыл анараа өттүгэр көрдөрүү 10–11 тыһыынча эбит.
Аны туран, урут сыл аайы өрөспүүбүлүкэ таһыгар искэни 500-чэкэ киһи эмтэтэ барар буоллаҕына, 2025 сыллаахха 280 киһи буолбут. Ф.Иванова ити эмиэ бэйэбитигэр Киин арыллыбытын кытта сибээстээҕинэн быһаарар.