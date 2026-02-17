Киир

  4. Ийэ тыл уонна сурук-бичик күнүн иитинэн Тамалакааҥҥа сэргэх тэрээһиннэр

Ийэ тыл уонна сурук-бичик күнүн көрсө Тамалакааммытыгар сэргэх тэрээһиннэр буоллулар. Ол курдук, нэһилиэк улахан дьоно сылын ахсын ыытыллар «Сахалыы дьыктаан» өрөспүүбүлүкэтээҕи аахсыйаҕа кытыннылар.

Үүммүт 2026 сыл Култуура сыла буоларынан, дьыктааны ааҕааччы култуура эйгэтин үлэһитэ буолуохтаах диэн тиэкиһи Тамалакааннааҕы сынньалаҥ киин салайааччыта, култуура туйгуна, хоһоонньут Мэхээс Сэмэнэп аахта. Тэрээһиҥҥэ 16 киһи кытынна, «Бастыҥтан бастыҥ суруксут» үрдүк аатын сынньалаҥ киин уус-уран салайааччыта Элеонора Иванова ылла. Кыттааччыларга барыларыгар туоһу сурук туттарылынна. Сылын ахсын көтүппэккэ көхтөөхтүк кыттар ааҕааччыларбытыгар махтал тылларын этэбит.

photo output scaled

Мантан салҕыы оскуола оҕолоругар 7 тохтобуллаах күрэс буолла, 5-10 кылаас үөрэнээччилэрэ 3 хамаандаҕа арахсан билиилэрин, сатабылларын тургутан көрдүлэр.

e10176d1 7298 4b5a 8d4a fc7c3bba8c10 scaled

Түмүктүүр тэрээһининэн уһулуччулаах судаарыстыбаннай диэйэтэл, төрөөбүт тылбыт, сурукпут-бичикпит сайдарыгар үлэлэспит И. Н. Бараховка аналлаах «Исидор Барахов үөрэммит кыһалара» бэсиэдэ уонна остуол оонньуута буолла. Олус умсугутуулаах бэсиэдэни уонна оонньууну бэлэмнээбит И. Барахов аатынан Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннаһын түмэлигэр уонна Харбалаах нэһилиэгин модельнай библиотекатыгар барҕа махталбытын тиэрдэбит.

Ааптар: Тамалакаан бибилэтиэкэтэ.

