“Germany-Kazakhstan” ХI төгүлүн ыытыллыбыт норуоттар икки ардыларынааҕы бэстибээл кулун тутар 24-27 күннэригэр Казахстан Алматы куоратыгар буолан ааста. Аан дойду араас муннугуттан талааннаах оҕолор биир түһүлгэҕэ муһуннулар. Тыһыынчанан кыттааччыттан сүүмэрдээн бастыҥтан бастыҥнары таллылар.
Киэн далааһыннаах бэстибээлгэ Саха сириттэн Дьокуускай куораттан Ксения Юрьевна Лаптева салайааччылаах оҕолор бөлөхтөрө муҥутуур кыайыылааҕынан ааттаннылар.
Ол курдук, “Проф-движение” оҕону сайыннарар киин иһинэн тэриллэн үлэлиир “Чугдаар” этно-фольклорнай ансаамбыл (7-9 саастаахтар) бэстибээл муҥутуур үрдүк наҕараадаларын – ГРАН-ПРИ уонна ВИП ГРАН-ПРИ – ыллылар! “Чоргуй” ансаамбылга 4-6 саастаах “Уу-чукучук” уһуйаан иитиллээччилэрэ дьарыктаналлар. Кинилэр ГРАН-ПРИ уонна I истиэпэннээх лауреат үрдүк аатын сүктүлэр. Оҕолор дьоһун кубактары илиилэригэр күөрэччи тутан дьоллоннулар.
Оҕону иитиигэ холобур буолар киһинэн, бастатан туран, төрөппүт бэйэтэ буолар. “Чугдаар”, “Чоргуй” ансаамбыллар иитиллээччилэрин төрөппүттэрэ “оҕолорбутун өйүүбүт” диэн нүөмэр бэлэмнээн бэстибээлгэ кытыннылар. Төрөппүттэр кыһамньылара үтүө түмүктээх буолла: “Сандаар” ансаамбыл I истиэпэннээх лауреат аатын сүктэ. Солистка Василина Баланова ГРАН-ПРИ үрдүк аатын ылан Сахатын сирин ааттатыан ааттатта.
Дьүүллүүр сүбэҕэ норуоттар икки ардыларынааҕы таһымнаах култуура, ускуустуба идэтийбит үлэһиттэрэ сыаналаатылар. Кинилэр: “Саха сирин оҕолоро олус да талааннаахтар эбит. Ыллаан-туойан чоргуйбуттара, олоҥхолоон доллоһуппуттара үчүгэйин! Кырачаан оҕолор диэтэххэ, улахан киһи уобараһыгар сылдьаллар эбит. Нүөмэрдэрин ис хоһоонун бэркэ арыйдылар, маастарыстыбалаахтык толордулар. Саха фольклора муҥура суох дириҥ байҕал буоларын өссө төгүл итэҕэйдибит”, – диэн сөҕөн-махтайан эттилэр.
Оҕолору талааннаах уһуйааччы Ксения Юрьевна Лаптева дьарыктыыр. Кинилэр үгүстэрэ – “Уу-чукучук” уһуйаантан иитиллэн тахсыбыт, билигин иитиллэ сылдьар оҕолор. Ксения Юрьевна этэринэн, кыра сааһыттан төрөөбүт норуотун фольклоругар сыстан, бигэнэн улааппыт оҕо түргэнник аһыллар, сайдар. 3-4 саастарыттан чабырҕахтаан чоргуйбут, оллоонноон олорон олоҥхолоон доллоһуппут оҕолор улахан бэстибээллэр, күрэхтэр муҥутуур кыайыылаахтара. Холобур, былырыын Санкт-Петербург куоракка ыытыллыбыт “Сохраняем традиции” норуоттар икки ардыларынааҕы бэстибээлгэ “Чугдаар” ансаамбыл ГРАН-ПРИ аатын сүгэн, I истиэпэннээх лауреат буолан, Саха сиригэр эмиэ кыайыы көтөллөөх эргиллибиттэрэ. “Норуот култуура түгэҕэ суох дириҥ буолар эбит. Бу кэллэктиип сөхтөрүөн сөхтөрдө!”, – диэн дьүүллүүр сүбэ эмиэ хайҕал тыллардаах санаатын үллэстибитэ. Оҕолорбут ханна да тиийдэллэр, мэлдьи ситиһии аргыстаах буолалларыттан үөрэбит.
“Чугдаар”, “Чоргуй” ансаамбыл иитиллээччилэрэ инникитин да улахан түһүлгэлэргэ Саха сирин аатын ааттата турдуннар!