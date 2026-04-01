Саха сирин олохтоохторо больничнайдарын дьиэттэн тахсыбакка сабар кыахтаахтарын туһунан СӨ доруобуйа харыстабылыгар министиэристибэтэ иһитиннэрэр.
Доруобуйа харыстабылын эйгэтин МАХ мессенджери кытта ситимниир анал үлэ ыытыллыбыт. Онтон бэттэх Саха сирин быраастара 8 тыһыынчаттан тахса больничнайы МАХ нөҥүө саппыттар.
Министиэристибэҕэ быһааралларынан, больничнайы бырааһы кытта онлайн-консультация кэмигэр сабыахха сөп. Ол туһугар онлайн-консультацияҕа суруйтарыахха, суруйтарыы кэмигэр “Закрытие больничного листа” диэн өҥһнү талыахха наада. Докумуон оҥоһуллан бүттэр эрэ, туһааннаах киһиэхэ “Госуслуги” МАХ-ска баар чат-ботугар иһитиннэрии кэлэр. Оттон бырааска МАХ сыһыарыыга @zapismzsakha_bot бу чат-ботунан суруйтараллар.
Санаттахха, 2022 сылтан Арассыыйаҕа больничнай барыта электроннайдык оҥоһуллар буолбута. Киһи ыспыраапка тута-тута ханна да сүүрбэт-көппөт.