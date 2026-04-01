  4. Больничнайы МАХ көмөтүнэн сабыахха сөп

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Саха сирин олохтоохторо больничнайдарын дьиэттэн тахсыбакка сабар кыахтаахтарын туһунан СӨ доруобуйа харыстабылыгар министиэристибэтэ иһитиннэрэр.

Доруобуйа харыстабылын эйгэтин МАХ мессенджери кытта ситимниир анал үлэ ыытыллыбыт. Онтон бэттэх Саха сирин быраастара 8 тыһыынчаттан тахса больничнайы МАХ нөҥүө саппыттар.

Министиэристибэҕэ быһааралларынан, больничнайы бырааһы кытта онлайн-консультация кэмигэр сабыахха сөп. Ол туһугар онлайн-консультацияҕа суруйтарыахха, суруйтарыы кэмигэр “Закрытие больничного листа” диэн өҥһнү талыахха наада. Докумуон оҥоһуллан бүттэр эрэ, туһааннаах киһиэхэ “Госуслуги” МАХ-ска баар чат-ботугар иһитиннэрии кэлэр. Оттон бырааска МАХ сыһыарыыга @zapismzsakha_bot бу чат-ботунан суруйтараллар.

Санаттахха, 2022 сылтан Арассыыйаҕа больничнай барыта электроннайдык оҥоһуллар буолбута. Киһи ыспыраапка тута-тута ханна да сүүрбэт-көппөт.

