СӨ Оборуонаҕа уонна олох-дьаһах куттала суох буолуутун хааччыйыы министиэристибэтэ МАХ ханаалыгар салгын туругун күннэтэ лабаратыарыйалар анаалыстыыллар, чинчийэллэр диэн суруйар.
Бүгүн сарсыарда 8.00 чаастаах чинчийии түмүгүнэн, Дьокуускай куорат үс атын-атын муннугар 21 кээмэйдээһини оҥорбуттар. Онно көстүбүтүнэн, салгын туруга биллэ ырааһырбыт, чэбдигирбит, салгыҥҥа буортулаах эттиктэр гигиена нуорматыгар сөп түбэһэр буолбуттар.
Хойуу буруонан сылтаан маннык чинчийиилэр күн аайы ыытыллаллар. Балаһыанньа биэдэмистибэ хонтуруолугар сылдьар.
Kyym.ru.
“Кыым” хаһыат MAX ханаалыгар суруйтар: https://max.ru/join/db9mNXa521xrlrCKpuR1giif2-TeEMK9592hLc0ABcU