Өлүөнэ өрүскэ хойуу тумантан сылтаан паром сырыытыгар хааччахтааһын киирдэ.
Дьокуускай – Аллараа Бэстээх хайысхатынан устуу быстах кэмҥэ тохтоото. Саха Өрөспүүбүлүкэтин тырааныспарка министиэристибэтэ балаҕан ыйын 1 күнүгэр Өлүөнэ өрүһүн паромнарын сырыытыгар хааччахтааһыннар киирбиттэрин туһунан биллэрдэ. Ол курдук, бүгүн сарсыарда Дьокуускай өттүгэр хойуу туман түһэн турар, Аллараа Бэстээххэ – салгын ыраас. Кангаласс – Суотту уонна Хачыкаат – Мохсоҕоллох паромнарын сырыыта хааччахтаах эрэсиимҥэ турар.
Билиҥҥитэ тустаах быһаарыныыны балаһыанньаны көрөн ылыныахтара. Бу хааччахтааһыннар айанньыттар уонна паром үлэһиттэрин олохторугар куттала суох буолууларын туһугар ылынылыннылар.
Онон айанньыттары сонуннары официальнай саайтарга, мобильнай сыһыарыыларга кэтии сылдьалларыгар сүбэлииллэр.
Kyym.ru.