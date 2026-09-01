Саха сиригэр бу нэдиэлэҕэ ааһан эрэр сайыммыт бүтэһик ичигэс уонна куйаас күннэрэ туруохтара. Өрөбүлтэн саҕалаан халлаан биллэ тымныйан, сөрүүдүйэн, самыырдаан барыаҕа. Онон, оҕуруотчуттар хортуоппуйу хостуургут ордук буолсу.
“Саха сиригэр антициклон кэллэ. Онон ардаҕа-самыыра суох, бэртээхэй сылаас, ичигэс күн-дьыл сатыылаата. Күнүскү температура +19…+24 °С тиийэн дьону үөрдэр. Бүлүү улуустарыгар, Мииринэйгэ, Ленскэйгэ, Өлүөхүмэҕэ олох куйаас, сайыҥҥылыы күннэр тураллар. Ити эргин салгын +25…+28 °С диэри итийдэ", – диэн күнү-дьылы кэтээн көрөр сулууспа отделын начаалынньыга Саргылана Никитина кэпсээтэ.
Нэдиэлэ бүтүүтэ Красноярскай диэкиттэн тымныы циклон кэлэрэ сабаҕаланар. Бу тымныы салгын бастаан хотугу-арҕаа уонна арҕаа улуустары хаарыйыаҕа. Онтон соҕуруу уонна киин улуустарга тиийиэҕэ. Сир-сир аайы быстах дохсун ардахтар курулаччы кутуохтара, ардыгар ибиирдээн, ньиккийэн түһүөҕэ. Ол кэннэ тымныы салгын бүтүн өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн тарҕаныаҕа.
Kyym.ru.
Хаартыска: Kyym.ru.
“Кыым” хаһыат MAX ханаалыгар суруйтар: https://max.ru/join/db9mNXa521xrlrCKpuR1giif2-TeEMK9592hLc0ABcU