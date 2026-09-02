Эбээн-Бытантай улууһун дьоно-сэргэтэ чахчы маладьыастар. Бу күннэргэ хоту дойду хоһуун дьоно бары ходуһа үлэтигэр – күүстээх субуотунньукка туруммуттар. Санатан эттэххэ, бу сайын улуус дохсун ардахтар содулларыгар улаханнык ууга бара сылдьыбыта. Ходуһалара, оттоммут отторо ууга былдьаммыта.
Бу күннэргэ Эбээн-Бытантай улууһугар оттооһун субуотунньуктара салҕанан бара тураллар. Тэрилтэлэр уонна ыччаттар бөлөҕүнэн от үлэтигэр күргүөмнээхтик тахсаллар. Бу нэдиэлэ бээтинсэтигэр, о.э. балаҕан ыйын 4 күнүгэр, улуус дьаһалтатын үлэһиттэрэ баран отчуттарга күүс-көмө буолуохтара.
Сайыҥҥы улахан халаан кэннэ, улуус эдэр ыччата уонна үлэһит араҥата бары күүһү окко ууран, уопсай дьыала туһугар уустук кэмҥэ дьаныһан туран үлэлииллэрэ олус хайҕаллаах.
«Күн-дьыл туран биэрэн, элбэх от охсуллан кэбиһилиннэ. Ходуһа уулаах буолан, бүтүннүү илиинэн мустубут. Оттуур кэммитигэр күүлэй күрэҕэ ыытыллан, харбааһын курдук ким да сөбүлээбэт үлэтэ, хата, бэрт түргэнник оҥоһуллан бүттэ. Өссө даҕаны эдэр ыччаттар баар буоллахтарына субуотунньуктарга үөрэ-көтө барыам этэ» – диэн “Бытантай уоттара» хаһыакка Чингиз Иванов диэн эдэр киһи санаатын үллэстибит. Кини икки нэдиэлэ устата субуотунньукка сылдьан отчуттарга көмөлөспүт.
Ээргэ дылы, сахаҕа – «норуот күүһэ – көмүөл күүһэ». Онон, бу күһүҥҥү ичигэс уонна кураанах күнү-дьылы баттаһа, тыабыт хаһаайыстыбатын үлэһиттэригэр, отчуттарбытыгар бары көхтөөхтүк көмөлөһүөҕүҥ!
Kyym.ru.
Хаартыскалар: ТХМ.