Атырдьах ыйын 28 күнүгэр Мэҥэ Хаҥалас улууһугар Олохтоох оҥорон таһаарыы сылын чэрчитинэн Бүтэйдээх нэһилиэгэр аныгы кэм ирдэбилигэр толору эппиэттиир үүт уонна арыы саҥа сыаҕа үлэҕэ киирдэ.
Үөрүүлээх түгэнинэн Бүтэйдээх олохтоохторун, ыалдьыттары нэһилиэк баһылыга Айаан Чичахов, улуус дьаһалтатын аатыттан улуус дьокутааттарын Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Иннокентий Андросов, СӨ Ил Түмэн Судаарыстыбаннай Мунньаҕын сир сыһыаннаһыыларыгар, айылҕа баайыгар уонна экологияҕа сис кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ Андрей Находкин, «Бүтэйдээх» ТХПК бэрэссэдээтэлэ, үүт, арыы собуотун салайааччыта Андрей Слепцов эҕэрдэлээтилэр, саҥа собуот тутуутугар үлэлэспит, нэһилиэккэ тыа сирин сайдыытыгар кылааттарын киллэрсэр туруу үлэһит дьоҥҥо нэһилиэк, улуус, өрөспүүбүлүкэ наҕараадаларын туттардылар. Бүтэйдээх ытык кырдьаҕаһа Матрена Тимофеевна Семенова, үүт туттарар дьон ааттарыттан Марина Васильевна Давыдова бэйэлэрин эҕэрдэлэрин тиэртилэр.
Андрей Слепцов, «Бүтэйдээх» ТХПК бэрэссэдээтэлэ, үүт, арыы собуотун салайааччыта:
– Бүгүн саҥа собуоппутун арыйар үөрүүлээх күммүт үүннэ. 2021 сылтан саҕалаан эбийиэк тутуутугар олохтоохтор бэйэбит толору үлэлээтибит. Бастаан улуус дьаһалтата 1 мөлүйүөн, нэһилиэк 500000 солкуобай сууманы көрөн уонна «Бүтэйдээх» ТХПК бэйэтин үбүнэн матырыйаал ыламмыт собуот тутуутун саҕалаабыппыт. Иккис сылга нэһилиэк дьаһалтата Александр Егорович Слепцов баһылыктыыр кэмигэр 2 мөлүйүөнү көрөн тутуу силигин сиппитэ. 2023 сыллаахха СӨ Тыатын хаһаайыстыбатын министиэристибэтин граныгар кыттаммыт 1800000 солкуобайы ылбыппыт, улууспут дьаһалтата 800000 солкуобайы биэрбитэ уонна бэйэбит утары 900000 солкуобайы эбэммит саҥа оборудованиенан хааччынныбыт. Атыыласпыт тиэхиньикэбит кэлэрэ, салгыы сөпкө таҥыы, туруоруу үлэтэ, күүстээх электроуот ситимин тардыыта, докумуон оҥотторуута уо.д.а. түһүмэхтэр элбэх бириэмэни ыллылар.
Бу үлэбит түмүгүнэн сыахпытыгар бастакы арыы тахса турар. Собуот билиҥҥи күүһэ – 1 чааска 1 туонна үүтү эрийэр. Маастарынан Изабелла Егорова, лаборанынан Нина Софронова уонна оробуочайдарынан Афанасий Слепцов, Зоя Слепцова үлэлиилэр. Инникитин өссө үүт аһын араас бородууксуйатын оҥорор, кэҥэтэр сыаллаахпыт. Соҕотуопкалааччы «Табаҕа» ЯНП буолар.
Маны тэҥэ хаһаайыстыбаҕа 25 сылгылаахпыт, оттуу сылдьабыт. Быйыл 250 туонна оту ылар былаантан 160 туоннаны толордубут.
Түгэнэн туһанан, Бүтэйдээҕим дьонугар, нэһилиэгим уонна улууһум дьаһалтатыгар, СӨ Тыатын хаһаайыстыбатын министиэристибэтигэр махталбытын тиэрдиэхпин баҕарабын, – диэтэ.
Саҥа сыах аһыллыыта тыа дьонугар эбии дохуот оҥостоллоругар, тыа хаһаайыстыбатын сайыннаралларыгар улахан кыаҕы биэрдэ. Билиҥҥитэ бүтэйдээхтэр үүттэрин былаанын 65,4 % толорбуттар, о.э. 149,13 туонна үүтү-арыыны астаабыттар. Инникитин сыах ыаллыы нэһилиэктэр хаһаайыстыбаларын үүтүн тутар баҕалаах.
Kyym.ru.
Хаартыска: ТХМ.
“Кыым” хаһыат MAX ханаалыгар суруйтар: https://max.ru/join/db9mNXa521xrlrCKpuR1giif2-TeEMK9592hLc0ABcU