Очуос таас хайалардаах киэҥ нэлэмэн туундараҕа сайын устата үлэлээн баран бөһүөлэккэ кэлии – бу табаһыт оҕолорго ураты истиҥ уонна күүтүүлээх түгэн. Атырдьах ыйын 27 күнүгэр Эбээн-Бытантай улууһугар норуокка боростуойдук ааттанар “оҕо бөртөлүөтэ” былааннаммыт эриэйсэтин толордо.
«Көтөр аал икки маршрутунан – хоту уонна соҕуруу ыстаадаларга сырытта, чуолаан хоту өттүгэр “Кочевник 1” – “Турукаан” – “Кочевник – 2”, соҕуруу өттүгэр Т. Г. Колесов биригэдьиирдээх 3 нүөмэрдээх ыстаада – “Ленинскэй” МУТ 1 нүөмэрдээх ыстаадата – Бочкарев Г.Д. аҕа уус общинатыгар, уопсайа 6 ыстаадаҕа сырытта. Хоту ыстаадалартан улахан киһилиин, оҕолуун 29, соҕурууттан 16 киһи кэллилэр. Бөһүөлэктэн ыстаадаларга ас-үөл, таҥас-сап бөҕө барда, төттөрү кэлиитигэр табаһыт оҕолор дьонноругар кэһиилэрин – эт, балык аҕаллылар. Таһаҕас тиэйиитигэр хааччах суох буолан бөртөлүөт сырыыта көдьүүстээх буолла диэн бэлиэтиир тоҕоостоох.
Табаһыт оҕолору анал эриэйсэнэн бөһүөлэккэ аҕалар бөртөлүөт күн-дьыл туран биэрэн, суоттаммыт, былааннаммыт бириэмэтинэн туох да харгыһа суох көтөн сыал-сорук ситиһилиннэ, оҕолор саҥа үөрэх дьылыгар хойутааһына суох кэллилэр. Бу сыалга Эбээн-Бытантай улууһун дьаһалтата 2 443 600 солк. үп-харчы көрөн оҕолор күүтүүлээх күннэрэ үүннэ.
Түгэнинэн туһанан, улууспут баһылыгар Иннокентий Николаевичка, тыа хаһаайыстыбатын салайааччытыгар Николай Ивановичка, сирдьит уолаттарбытыгар Михаил Гороховка, Мичил Слепцовка улахан махталбытын тиэрдэбит,” – диэн Эбээн-Бытантайдааҕы үөрэх салалтатын салайааччыта Устин Николаев сырдатта.
"Бытантай уоттара", Сардаана Копырина