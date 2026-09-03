Балаҕан ыйын 3 күнэ – сэриитимсийбит Японияны Кыайыы күнэ. Бу бэлиэ күн – Иккис Аан дойду сэриитин официальнай түмүктэниитэ буолар.
Япония биир-биэс тыла суох толору бэриниитин, хотторуутун туһунан аактаҕа 1945 сыл балаҕан ыйын 2 күнүгэр АХШ «Миссури» диэн ааттаах линкор хараабылын үрдүгэр илии баттаммыта. Арассыыйаҕа бу өйдөбүнньүк күн бэлиэтээһинин балаҕан ыйын 3 күнүгэр көһөрбүттэрэ.
Бу бэлиэ күн туох суолталааҕый?
1945 сыллаахха ССРС сойуустуу арҕааҥҥы дойдулар иннилэригэр эбээһинэһин толорон (Ялтатааҕы конференция быһаарыытынан), Японияны утары сэриигэ киирбитэ.
Кыһыл аармыйа Маньчжуриятааҕы эпэрээссийэтин кэмигэр мөлүйүөнүнэн ахсааннаах дьоппуон Квантунскай аармыйатын үлтү урусхаллаабыта уонна Хотугулуу-Илиҥҥи Кытайы, Кэриэй дойдутун, Соҕуруу Сахалины, Курил арыыларын өстөөхтөртөн босхолообута.
Иккис аан дойду сэриитэ 55 мөлүйүөнтэн тахса киһи олоҕун илдьэ барбыта. Кыайыылаахтар хорсун быһыыларын өйдүү-саныы сылдьыы – бүгүҥҥү көлүөнэлэр ытык иэспит. Бу күн киһи-аймах устуоруйатыгар саамай элбэх хаан тохтуулаах сэрии олохтоохтук уонна бүтэһиктээхтик түмүктэммитин туоһута.
Туох да умнуллубат, ким да умнуллубат!
Kyym.ru.