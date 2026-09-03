Балаҕан ыйын 1-4 күннэригэр Владивостокка Илиҥҥи-экэнэмиичэскэй форум (ИЭФ) буола турар. Манна Саха сирин дэлэгээссийэтэ ситиһиилээхтик кытта сылдьар. Тэрээһин кэмигэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Николаев эрэгийиэн 180 млрд. солк. суумаҕа сайдыы бырайыактарыгар сөбүлэҥнэри түһэрсэрин туһунан эттэ.
Илиҥҥи-экэнэмиичэскэй форумҥа, үгэс курдук, Арассыыйаттан уонна омук дойдуларыттан улахан хампаанньалар, бөдөҥ биисинэс, эрэгийиэннэр дэлэгээссийэлэрэ араас дьылабыай көрсүһүүлэри тэрийэллэр, инники үлэни-хамнаһы торумнууллар, сайдыы бырайыактарыгар хардарыта сөбүлэҥнэри түһэрсэллэр.
“Быйылгы дьылабыай түһүлгэҕэ Саха сирэ 28 сөбүлэҥи түһэрсиэҕэ. Бу бырайыактар уопсай суумалара 180 млрд. солк. тэҥнэһиэҕэ. Ити былырыыҥҥытааҕар биллэ элбэх. Ааспыт сылга 100 млрд. солк. түһэрсибиппит. Быйылгы сөбүлэҥинэн Мохэ-Найба хайысхатын бырайыага олоххо киирэн саҕалыа. Бу бырайыак хотугу Кытайы Саха сирин нөҥүө Хотугу муора суолун кытта ситимниэ, эрэгийиэн сирин баайын салгыы туһаҕа таһаарарга сүдү кыаҕы үөскэтиэ, Саха сирин социальнай-экэнэмиичэскэй сайдыытын түргэтиэ. Маны сэргэ, айымньылаах экэниэмикэни (креативная индустрия), оҥоһуу өйү күүскэ сайыннарыыга, олоххо киллэриигэ кэккэ сөбүлэҥи түһэрсиэхпит. Бу барыта дьон уйгутун тупсарарга туһуланар”, – диэн Айсен Николаев форум түһүлгэтин сүрүн көрсүһүүтүн кыттааччыларыгар кэпсээтэ.
Быйылгы ИЭФ – “Уһук Илин – дьол олоҕун сайдыытын туһугар” диэн сүрүн сыаллаах ыытылла турар. Бу тэрээһини Арассыыйа Федерациятын бырабыыталыстыбатын өйөбүлүнэн Арассыыйа кэнгириэһин пуондата иилээн-саҕалаан ыытар. Сарсын форум үлэтин түмүктүө. Дьылабыай көрсүһүүлэр хаамыыларын сүрүн сырдатааччы – ТАСС. Онтон эбии иһитиннэриилэри ылыахха, ааҕыахха сөп.
Kyym.ru.
Хаартыска: СИА.