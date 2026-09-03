Россельхознадзор саҥа ирдэбилинэн, 2026 сыл балаҕан ыйын 1 күнүттэн кэтэх хаһаайыстыбалар дьиэ көтөрүн, тэбиэни уонна табаны булгуччу учуокка туруорар буоллулар. Бөдөҥ хаһаайыстыбалар (10-тан тахса төбөлөөхтөр) балаҕан ыйын 1 күнүгэр диэри, оттон аччыгый хаһаайыстыбалар – 2029 сылга диэри дьаһаныахтаахтар. Өскөтүн учуота суох буоллахтарына, ыстырааптаналлар.
Өскөтүн дьиэ көтөрүн ахсаана (куурусса, кус, хаас, индюк, цесарка, перепелка уонна страус) уонтан тахса буоллаҕына, 2026 сыл балаҕан ыйын 1 күнүгэр диэри булгуччу учуокка туруоруллуохтаахтар. Уон эбэтэр уонтан аҕыйах дьиэ көтөрдөөх хаһаайыстыбалар 2029 сыл балаҕан ыйын 1 күнүгэр диэри учуоту ааһыахтарын наада. Тэбиэннэри уонна табалары балаҕан ыйын 1 күнүгэр диэри булгуччу учуокка туруоруохтаах этилэр.
Учуоту олохтоох бэтэринээрдэр оҥороллор. Холобур, учуоттаммыт дьиэ көтөрдөрүн уйаларын таһыгар анал нүөмэрдээх бэлиэ туруораллар, ол кэннэ хаһаайыстыбылаах киһи бэйэтин, аадырыһын, дьиэтээҕи көтөрүн ахсаанын туһунан дааннайдары «Хорриот» (ФГИС «ВетИС» компонена) федеральнай систиэмэҕэ киллэрэллэр. Маныаха хас биирдии дьиэ көтөрүн биир-биир бэлиэтэтэрин дуу суоҕун дуу хаһаайыстыбалаах киһи бэйэтэ быһаарар.
Бу ирдэбили тутуспатахха, РФ Административнай кодексатынан (КоАП) 10.6 ыст. ыстыраап көрүллэр:
Биирдиилээн дьоҥҥо – 500-тэн 1000 солк. диэри.
Урбаанньыттарга (ИП-ларга) – 3000-тан 5000 солк. диэри уонна 60 хонукка үлэтин тохтотоллор.
Юридическай сирэйдэргэ – 10 000-тан 20 000 солк. диэри уонна 60 хонукка үлэтин тохтотоллор.
Илиҥҥи-экэнэмиичэскэй форум (ИЭФ-2026) түһүлгэтигэр “Сиэрдээх Арассыыйаттан” Госдума дьокутаата Юрий Григорьев саҥа ирдэбили күүскэ утарда уонна сөбүлээбэтин биллэрдэ. Парламентарий: “Судаарыстыба дьиэ кэргэттэргэ өссө элбэх бюрократическэй мэһэйи оҥоруон оннугар, чахчы көмөнү оҥоруохтаах этэ”, – диэтэ. Кини: "Кэллиэгэлэрбин кытта бу ирдэбили тохтотор туһунан дьүүллэһиэхпит" – диэн эттэ. “Кэтэх хаһаайыстыбаларга дьиэ көтөрүн уонна кыылын аһылыгынан, эминэн көмөлөспүппүт буоллар, быдан ордук уонна көдьүүстээх буолуо этэ. Кыра дохуоттаах уонна элбэх оҕолоох ыаллар чахчы көмөнү ылыа этилэр” диэн санаатын үллэһиннэ.
Билигин Арассыыйаҕа үгүс ыал кэтэх хаһаайыстыбаны бэйэтин сибиэһэй аһынан-үөлүнэн хааччыйаары тутан олорор. “Маннык ирдэбиллэр олоххо киирэн истэхтэринэн, сотору ойуурга тахсан кымырдаҕастарбытын кытта ааҕан-суоттаан учуоттуурбут буолуо” диэн дьокутаат абаран саҥарда. Бу иннинэ ирдэбили саҥаттан көрөр уонна көннөрөр туһунан Госдума бэрэссэдээтэлэ Вячеслав Володин эмиэ этэ-тыына сылдьыбыта. Тоҕо диэтэххэ, Россельхознадзор саҥа ирдэбилэ бүтүн дойду үрдүнэн улахан аймалҕаны таһаара турар.
Kyym.ru.
Хаартыска: rbc.ru/Сиэрдээх Арассыыйа.