Балаҕан ыйын 4 күнүгэр бэнсиини ханна атыылыыллар?
Дьокуускайга “Саханефтегазсбыт” АУо АИ-92, АИ-95 бэнсиини уонна диисэли уу харчынан эбэтэр каартанан атыылыыр. Биир тимир көлө нуормата уларыйа илик – 20 лиитэрэ.
🟢 АЗС № 1: Михаил Николаев аатынан үөс суол, 19/1а (саҥа аадырыс)
🟢 АЗС № 2 – Труд уул., 4а (балаҕан ыйын 5 күнүттэн үлэтэ тохтуур)
🟢 АЗС № 6 – Жатайдыыр суол быһа охсуута, 1
🟢 АЗС № 1401 ОПТИ – Маҕанныыр суол быһа охсуута, 1
🟢 АЗС № 51 – Сэбиэскэй Аармыйа 50 сыла уул., 49б
🟢 АЗС № 62 – Хатыҥ Үрэх суола, 4 км, 8 а
Болҕойуҥ! Туймаада-Нефть” НХ АУо АИ-92 уонна АИ-95 бэнсиинэ кэмчи, онон төлөпүөн сыһыарыытынан уонна уматык каартатынан эрэ атыылыыллар.
АИ-92 уу харчынан эбэтэр каартанан маннык аадырыстарга тиийэн куттуоххутун сөп:
🟡 МАЗС-1 – Өктөөп 50 сыла айан аартыга, 13 з (Автострада 50 лет Октября, д. 14з)
🟡 МАЗС-2 – Өктөөп 50 сыла айан аартыга, 1 з (Автострада 50 лет Октября, д. 1з)
🟡 АЗС-3 – Дзержинскэй уул, 56А
🟡 АЗС-4 – Бүлүүлүүр аартык, 4 км, 6а
🟢 Диисэли туох да хааччаҕа суох сапыраапкаҕа барытыгар куталлар.
«СибОйл» ХЭУо
🟢 АИ-95: Покровскайдыыр суол, 4 км. Уу харчынан эбэтэр каартанан. Нуорма – 20 лиитэрэ.
Покровскайга АИ-92 сапыраапката эбии үлэлээтэ. Биир тимир көлөҕө 20 лиитэрэри куттуохха сөп.
«Сервис Ойл» ХЭУо
🟢 АИ-92: Покровскайдыыр суол, 5 км, 2Б. Уу харчынан эбэтэр каартанан. Нуорма – 20 лиитэрэ.
Суһал штаб дааннайынан.
Хаартыска: Kyym.ru.
“Кыым” хаһыат MAX ханаалыгар суруйтар: https://max.ru/join/db9mNXa521xrlrCKpuR1giif2-TeEMK9592hLc0ABcU