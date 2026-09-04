Сарсыҥҥаттан, о.э. балаҕан ыйын 5 уонна 6 күннэригэр, Дьокуускай куорат Аччыгый ырыынагар (Малый базар), номнуо үтүө үгэскэ кубулуйбут, ас-үөл дьаарбаҥкалара үлэлэрин саҕалыахтара.
Бу өрөбүллэргэ “Чурапчы” ТХПК уонна Дьокуускай куорат хаһаайыстыбалар сибиэһэй аһы-үөлү хамаҕатык аҕалан атыылыахтара. Үрүҥ ас уонна эт бородууксуйата эгэлгэтэ атыыга туруоҕа.
Аччыгый ырыынак аадырыһа: Киров уул., 12/1. Үлэлиир кэмэ – 10:00 – 17:00 ч.
🔔 Дьокуускай куорат олохтооро уонна ыалдьыттара дьаарбаҥкаҕа сылдьан бэйэҕитин сибиэһэй олохтоох аһынан-үөлүнэн күндүлээн, илээҥ кэмҥитин туһаалаахтык атаарыҥ диэн ыҥырабыт.
Kyym.ru.
Хаартыска: “Чурапчы” ТХПК.