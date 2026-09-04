  2. Сонуннар
  3. Сонуннар
  4. Өрөбүл күннээҕи ас-үөл дьаарбаҥкалара саҕаланнылар

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Сарсыҥҥаттан, о.э. балаҕан ыйын 5 уонна 6 күннэригэр, Дьокуускай куорат Аччыгый ырыынагар (Малый базар), номнуо үтүө үгэскэ кубулуйбут, ас-үөл дьаарбаҥкалара үлэлэрин саҕалыахтара.

 

 

Бу өрөбүллэргэ “Чурапчы” ТХПК уонна Дьокуускай куорат хаһаайыстыбалар сибиэһэй аһы-үөлү хамаҕатык аҕалан атыылыахтара. Үрүҥ ас уонна эт бородууксуйата эгэлгэтэ атыыга туруоҕа.

 

Аччыгый ырыынак аадырыһа: Киров уул., 12/1. Үлэлиир кэмэ – 10:00 – 17:00 ч.   

 

🔔 Дьокуускай куорат олохтооро уонна ыалдьыттара дьаарбаҥкаҕа сылдьан бэйэҕитин сибиэһэй олохтоох аһынан-үөлүнэн күндүлээн, илээҥ кэмҥитин туһаалаахтык атаарыҥ диэн ыҥырабыт.

 

Kyym.ru.

 

Хаартыска: “Чурапчы” ТХПК.

Бүтэһик сонуннар