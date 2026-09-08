Тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтин балаҕан ыйын 3 күнүнээҕи чахчытынан, бу сайын уонна күһүн өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн барыта 300 548 гаа ходуһа охсуллубут. 344 763 туонна от кэбиһиллибит. Ол эбэтэр, сылааҕы былаан 81%-на туолбут. Ону таһынан, 14 115 туонна сиилэс угуллубут, 5 477 туонна сенаж бэлэмнэммит.
От үлэтигэр билигин даҕаны уопсайа 14 523 киһилээх 5 433 звено үлэлии сылдьар, алааска-сыһыыга 6 533 тыраахтар сүүрэр. Ол иһигэр: 1 932 – толору мехзвено, 1 868 – полумехзвено, 23 – көлө-илии звенота, 1 610 – илии звенота.
Улахан болҕомто сайыҥҥы халаантан эмсэҕэлээбит улуустарга ууруллар. 13 муниципальнай тэриллиигэ 105 мобильнай биригээдэ үлэлии сылдьар. Балаҕан ыйын 3 күнүнээҕи туругунан, кинилэр 12 496 туонна оту кэбиспиттэр.
Итини таһынан, бу күннэргэ бурдук хомуура саҕаланна. Санаттахха, Саха сиригэр тыа хаһаайыстыбатын үлэтин-хамнаһын сүрүннүүр анал ыстаап тэриллэн турар. Улуус баһылыктара ол мунньахтарыгар нэдиэлэ аайы кытталлар.