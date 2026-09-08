Суут бириистэптэрин федеральнай сулууспатын управлениетын салайааччытын эбээһинэһин толорооччунан – өрөспүүбүлүкэ сүрүн суут бириистэбинэн ис сулууспа подполковнига Леонид Казыгашев ананна. Балаҕан ыйын 7 күнүгэр кинини Айсен Николаевтыын билиһиннэрдилэр.
Леонид Иванович Казыгашев суут бириистэптэрин эйгэтигэр үлэлээбитэ 17 сылтан ордубут. Катанов аат. Хакаас судаарыстыбаннай университетын бүтэрэн баран, үлэтин Хакаас өрөспүүбүлүкэтин оройуоннарыттан саҕалаабыт. 2023 сылтан бэттэх Новгород уобалаһыгар ФССП управлениетын салайбыт. Онтон биһиэхэ ананан кэлбит.
Кыым.ру
Хаартыска: Суут бириистэптэрин саайта