2026 сыл саҕаланыаҕыттан анал байыаннай дьайыы буола турар сиригэр Саха сириттэн 231 туонна гуманитарнай таһаҕас уонна 117 араас тиэхиньикэ барда. Ол туһунан “Вместе к Победе!” хамыыһыйа өрөспүүбүлүкэтээҕи ыстаабын сүрүннүүр киинин үлэһитэ Евгения Васильева кэпсээтэ.
“Атырдьах ыйын 28-с күнүгэр өссө биир улахан таһаҕас массыыната айаннаабыта. Дьокуускайтан 3 тиэхиньикэни уонна 3,5 туонна кэриҥэ гуманитарнай таһаҕаһы, ону сэргэ байыастар аймахтарыттан уонна чугас дьоноруттан хомуллубут, аадырыстаммыт баһыылкалары ыыттыбыт”, – диир сүрүннүүр киин бэрэстэбиитэлэ.
Гуманитарнай көмөнү “Якутия с тобой”, “Боевые шелкопряды Якутии”, “Добровольцы”, “Поддержи СВОих – вместе сила”, “Юные якутяне” үтүө көмөһүттэр тэрилтэлэрэ, ону сэргэ Бүлүү уонна Үөһээ Бүлүү улууһун олохтоохторо хомуйбуттар.
Итини таһынан, балаҕан ыйын 1-кы күнүгэр Алдан, Нерюнгри куораттар уонна ити оройуоннар нэһилиэктэриттэн хомуллубут 3,5 туоннаттан тахса ыйааһыннаах көмө таһаҕас, үс тиэхиньикэ барбыт.