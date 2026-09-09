Балаҕан ыйын 8-с күнүттэн Арассыыйа суоппардара ГАИ иниспиэктэрдэригэр массыына ыытар бырааптарын (праваларын) уонна СТС-тарын оннугар “Макска” баар электроннай докумуону – права туоһута буолар QR-куоду – көрдөрүөхтэрин сөп буолла. Ол туһунан ТАСС-ка юрист Лев Воропаев кэпсээбит.
“Дойду бырабыыталыстыба массыына ыытар быраабы уонна тырааныспар сириэстибэтин регистрациятын туһунан сибэдиэтэлистибэни (СТС) булгуччу илдьэ сылдьары тохтотто. Ол оннугар суоппар “Макска” баар QR-коду көрдөрүөн сөп буолла”, – диэбит юрист.
Воропоев эппитинэн, уларыйыы үтүө да өрүттээх, бэйэтэ “ноолоох” даҕаны. Холобур, докумуону дьиэҕэ умнубут буоллаххына, куар-куоду көрдөрөр – биллэн турар, үчүгэй. Ол гынан баран, уларыйыы тута олоххо киирэн барар чинчитэ суох. Кыратык кэтэһэргэ тиийэбит.
“Бырабыыталыстыба уурааҕа балаҕан ыйын 8-с күнүттэн күүһүгэр киирдэ эрээри, Сыыппара министиэристибэтэ “билиҥҥитэ тэхиньиичэскэй өттүнэн кыалла илик, аҕыйах ый кэтэһиэххэ наада” диир”, – диэн юрист быһаарар.