  2. Сонуннар
  3. Сонуннар
  4. Праваны – куар-куодунан

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Балаҕан ыйын 8-с күнүттэн Арассыыйа суоппардара ГАИ иниспиэктэрдэригэр массыына ыытар бырааптарын (праваларын) уонна СТС-тарын оннугар “Макска” баар электроннай докумуону – права туоһута буолар QR-куоду – көрдөрүөхтэрин сөп буолла. Ол туһунан ТАСС-ка юрист Лев Воропаев кэпсээбит.

“Дойду бырабыыталыстыба массыына ыытар быраабы уонна тырааныспар сириэстибэтин регистрациятын туһунан сибэдиэтэлистибэни (СТС) булгуччу илдьэ сылдьары тохтотто. Ол оннугар суоппар “Макска” баар QR-коду көрдөрүөн сөп буолла”, – диэбит юрист.

Воропоев эппитинэн, уларыйыы үтүө да өрүттээх, бэйэтэ “ноолоох” даҕаны. Холобур, докумуону дьиэҕэ умнубут буоллаххына, куар-куоду көрдөрөр – биллэн турар, үчүгэй. Ол гынан баран, уларыйыы тута олоххо киирэн барар чинчитэ суох. Кыратык кэтэһэргэ тиийэбит.

“Бырабыыталыстыба уурааҕа балаҕан ыйын 8-с күнүттэн күүһүгэр киирдэ эрээри, Сыыппара министиэристибэтэ “билиҥҥитэ тэхиньиичэскэй өттүнэн кыалла илик, аҕыйах ый кэтэһиэххэ наада” диир”, – диэн юрист быһаарар.

Кыым.ру.
Хаартыска: аһаҕас источниктан

Бүтэһик сонуннар