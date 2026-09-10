Бу күннэргэ Чуваш өрөспүүбүлүкэтигэр профмаастарыстыба эйгэтигэр икки улахан бэлиэ тэрээһин саҕаланна – “Идэтигэр бастыҥ” Бүтүн Арассыыйатааҕы профмаастарыстыба куонкуруһун “Бульдозер массыньыыһа” уонна “Экскаватор массыньыыһа” түһүмэхтэрэ итиэннэ “CHETRA PRO Куубага – 2026” диэн эпэрээтэр тиэхиньикэтин норуоттар икки ардыларынааҕы чөмпүйэнээтэ. Новочебоксарскай куоракка ыытыллар улахан түһүлгэлэргэ АЛРОСА уонна Саха өрөспүүбүлүкэтин ааттарын Айхаллааҕы ХБК “Юбилейнай” карьерын үлэһиттэрэ көмүскүүллэр: “Идэтигэр бастыҥ-2026” куонкурус Саха сиринээҕи түһүмэҕин уонна тэрилтэ иһинээҕи “Идэтигэр бастыҥ-2026” куонкурус кыайыылаахтара, экскавтор массыньыыһа Бато Найданов уонна булдьозер массыньыыһа Сергей Антосяк.
Бато Найданов тута икки киэҥ далааһыннаах күрэхтэһиигэ кыттыахтаах: “CHETRA PRO Куубага – 2026” норуоттар икки ардыларынааҕы чөмпүйэнээккэ уонна “Идэтигэр бастыҥ” Бүтүн Арассыыйатааҕы профмаастарыстыба куонкуруһун “Экскаватор массыньыыһа” хайысхатыгар. Сергей Антосяк “CHETRA PRO Куубага – 2026” норуоттар икки ардыларынааҕы чөмпүйэнээккэ булдьозер бастыҥ массыньыыһа буолар иһин киирсиэҕэ. Кини түһүлгэҕэ биир бастакынан тахсан, ювелирдыы чопчу хамсаныылары уонна салайыылары көрдөрөн, атын күрэхтэһээччилэргэ үрдүк таһымнаах эркээйини оҕуста.
Евгений Денисов, Айхаллааҕы ХБК дириэктэрэ – АЛРОСА Айхаллааҕы тэрилтэлэрин сүрүннээччитэ:
– Бато уонна Сергей Саха сирин уонна АЛРОСА ааттарын бу үрдүк таһымнаах күрэхтэһиилэргэ дьоһуннук ааттатыахтара диэн эрэнэбин. Кинилэр баай уопуттара, идэлэрин дэгиттэр баһылаабыттара уонна үлэҕэ-хамнаска эппиэтинэстээх сыһыаннара бүтүн кэлэктиипкэ холобур буолар. Уолаттарбытыгар ситиһиини баҕарабыт, кинилэр тустарыгар ис сүрэхпититтэн ыалдьабыт. Итинник таһымнаах күрэхтэргэ кыттыы үлэһиттэр таһымнарын үрдэтэрин таһынан, Айхаллааҕы ХБК исписэлиистэрэ үрдүк таһымнаах бэлэмнээхтэрин туоһулуур.
Күрэхтэһии Арассыыйа араас муннугуттан ыарахан уйуктаах тиэхиньикэ массыньыыстарын уонна эпэрээтэрдэрин түмнэ: 31 булдьозерист уонна 23 экскаваторщик кэллэ. Кинилэр кэлим тургутууну ааһыахтаахтар: билиини тургутар түөрүйэ эксээмэнин сэргэ тиэхиньикэни сатабыллаахтык ыыталларын көрдөрүөхтэрэ.
“Идэтигэр бастыҥ” куонкурус “Каадырдар” национальнай бырайыак чэрчитинэн ыытыллар, оробуочай идэлэр ааттарын-суолларын бөҕөргөтөр аналлаах. Кыайыылаахтар ааттара бүгүн, балаҕан ыйын 10 күнүгэр, биллиэҕэ. Кинилэргэ Арассыыйа Үлэҕэ министиэристибэтэ дьоһун бириистэри туттарыа: бастаабыкка – 1 мөл. солк., иккискэ – 500 тыһ. солк, үһүскэ – 300 тыһ. солк.
“Алмазный-край.рф” матырыйаалын тылбааһа.