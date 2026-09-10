АЛРОСА Бүлүүтээҕи геология эрэспиэккэтин эпсэдииссийэтин үлэһитэ Юлия Симонова “Аныгы индустрия дьоҕурдаах дьахтара” (“Талантливая женщина в современной индустрии”) норуоттар икки ардыларынааҕы VI бириэмийэ “Икки эйгэ бастыҥа” (“Лучшая в двух мирах”) номинациятын кыайыылааҕа буолла.
Быйыл саҥа олохтоммут номинация үс эбэтэр онтон элбэх оҕолоох уонна ситиһиилээхтик үлэлии-хамсыы сылдьар дьахталларга аналлаах.
Юлия Симонова Бүлүүтээҕи ГРЭ иккис категориялаах геологынан үлэлиир. Ону таһынан уопсастыбаннай үлэнэн уонна социальнай бырайыактарынан көхтөөхтүк дьарыктанар. Юлия “Сыл ситиһиитэ” ыччат бириэмийэтин “Уопсастыбаннас билиниитэ” номинациятын кыайбыта, “Сымнаҕас күүс” Бүтүн Арассыыйатааҕы бириэмийэҕэ түһэриллибитэ, Үлэһит дьахталлар Бүтүн Арассыыйатааҕы пуорумнарыгар кыттыбыта. 2025 с. кини “АЛРОСА билиниитэ” бириэмийэ “Кынаттыыр холобур” номинациятын кыайбыта, оттон хампаанньа кини аатынан биир бөдөҥ алмааһы сүрэхтээбитэ.
Юлия үс оҕолоох, успуордунан дьарыктанар, уопсастыбаннай лиидэр буолар. 2025 с. кини “Аар Кудай” норуоттар икки ардыларынааҕы кэрэ буолуу уонна духуобунас куонкуруһугар кыайбыта.
“Бу наҕараада миэхэ профессиональнай сайдыы, дьиэ кэргэн, уопсастыбаннай үлэ-хамнас уонна киһи тус үлүһүйүүтэ күрэстэспэккэ, бэйэ-бэйэлэрин ситэрсэн биэриэхтэрин сөбүн туоһулуур. АЛРОСА миэхэ сайдар, идиэйэлэрбин олоххо киллэрэр уонна үлэһит саҥа кирбиилэри дабайар дьулуурун өйүүр хамаанда сорҕото буолар кыаҕы биэрэрин иһин махтанабын”, – диир Юлия Симонова.
Быйыл АЛРОСА аатыттан “Аныгы индустрия дьоҕурдаах дьахтара” бириэмийэҕэ алта дьахтар түһэриллибитэ: Удачнайдааҕы ХБК-тан Мария Егорова, Татьяна Чеботарская уонна Альбина Потака, Бүлүүтээҕи ГРЭ-тэн Юлия Симонова, “Якутинипроалмаз” институттан Анна Яковлева, Айхаллааҕы ХБК-тан Сабина Хадаева. Оҥорон таһаарыы бырайыактара көдьүүстээх буолууларын отделыгар бырайыак салайааччыта Мария Егорова “Кынаттыыр салайааччы” номинация, оттон 12-с №-дээх фабрика доводкаҕа учаастагын салайааччыта Татьяна Чеботарская “Оҥорон таһаарыынан кынаттанан” номинация призера буолбуттара. Бириэмийэ устуоруйатыгар аан бастакытын “Дьахтар лидерствотын сайдыытыгар кылаатын иһин” диэн эр дьоҥҥо аналлаан номинация олохтоммут. Онно АЛРОСА аатыттан Айхаллааҕы ХБК үлэһитэ Александр Гуськов кыттыбыта.
“Аныгы индустрия дьоҕурдаах дьахтара” бириэмийэни “Дьахталлар аныгы индустрияҕа” ассоциация тэрийэн ыытар. Бу бириэмийэ хайа, металлургия, хиимийэ, энэргиэтикэ уонна бырамыысыланнас атын эйгэлэригэр дьахталлар профессиональнай ситиһиилэрин билинэргэ анаан тэриллибитэ. 2026 с. Арассыыйа, Казахстан, Гвинея, Турция, Бангладеш, Кытай, Туркменистан уонна Буркина-Фасо 60 хампаанньатыттан 760 сайаапка киирбитэ. Хас биирдии сайаапка хас да түһүмэхтээх сыаналыыр эспэртиисэни ааһар. Миэстэни таһаарар тиһэх быһаарыны бастыҥ хампаанньалар 40 топ-менеджердэрэ уонна киэҥник билиниллибит биисинэс-эспиэрдэр таһаараллар. Кинилэ аптарытыаттара уонна таһымнара – быһаарыы муҥутуур кырдьыктааҕын туоһута буолар.
Ити бириэмийэҕэ АЛРОСА үлэһиттэрэ кыттар буолбуттара үтүө үгэс буолла. Хампаанньа бэрэстэбиитэллэрэ бириэмийэ призердара буолбуттара, ол иһигэр 2024 с. Мария Егорова “Прорыв года” номинацияҕа сыаналаммыта.
2025 с. АЛРОСА бары үлэһитин 32%-на дьахтар буолбута, оттон салайар эргимтэҕэ – 27%. Дьахталлар араас эйгэҕэ бары үлэлииллэр, ол иһигэр диспиэччэр, сыбаарсык уонна маркшейдер курдук оробуочай уонна инженернэй-тэхиньиичэскэй үлэлэргэ эмиэ.
“АЛРОСА-ҕа күүстээх, ис сүрэхтэриттэн баҕалаах уонна дьоҕурдаах дьахталлар үлэлииллэр. Кинилэр уустук процесстары салайаллар, далааһыннаах бырайыактары олоххо киллэрэллэр, оҥорон таһаарыыны сайыннараллар уонна кэлэктиип, эрэгийиэн олоҕор суолталаах кылааты киллэрэллэр. Юлия Симонова уонна биһиги атын кыттааччыларбыт устуоруйалара – профессионализм, олоххо көхтөөх буолуу уонна үүнэр-сайдар дьулуур үтүө түмүгү ситиһэргэ тирэх буолалларын туоһулуур. Биһиги Юлиянан уонна АЛРОСА аатын профессиональнай куонкурустарга ааттатар кэллиэгэлэрбитинэн киэн туттабыт”, – диэн АЛРОСА генеральнай дириэктэрэ Павел Маринычев эттэ.