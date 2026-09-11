Балаҕан ыйын 25-с күнүттэн Үөһээ Халымаҕа, Дьааҥыга, Эдьигээҥҥэ, Муомаҕа, Өймөкөөҥҥө, Өлөөҥҥө, Орто Халымаҕа, Эбээн Бытантайга, Абыйга, Аллайыахаҕа, Анаабырга, Аллараа Халымаҕа, Усуйаанаҕа уонна Булуҥҥа дьоҕус суудуналар өрүһүнэн сырыылара тохтуур. Ол туһунан Көлө министиэристибэтэ иһитиннэрэр.
Ити кэннэ алтынньы 7-с күнүттэн өрүһүнэн айан-сырыы маннык улуустарга тохтуохтаах: Аммаҕа, Алдаҥҥа, Мииринэйгэ, Нерюнгрига, Өлүөхүмэҕэ, Ленскэйгэ, Үөһээ Бүлүүгэ, Бүлүүгэ, Горнайга, Кэбээйигэ, Мэҥэ Хаҥаласка, Намҥа, Ньурбаҕа, Сунтаарга, Тааттаҕа, Томпоҕо, Уус Алдаҥҥа, Уус Майдаҕа, Хаҥаласка, Чурапчыга, ону сэргэ Дьокуускай куоракка уонна Жатайга.
Халлаан, өрүс туругуттан көрөн, ити болдьохтоох күннэр илин-кэлин сыҕарыйан биэриэхтэрин сөп.
Айан-сырыы тохтоон турар кэмигэр өрүскэ тахсыбыт дьоҕус суудуналар хаһаайыннара эппиэккэ тардыллалларын умнумаҥ.