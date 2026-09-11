Саха сиринээҕи лесничество маһы көҥүлэ суох кэрдэр бобулларын, түбэспит дьон ыарахан сыаналаах ыстараабы сэргэ миэрэҕэ тардыллыахтарын сөбүн туһунан суруйар.
Анал дуогабар түһэристэххинэ, маһы туох да содула суох кэрдэн дьиэни-уоту тутуохха, оһоҕу оттуохха сөп. Дуогабар түһэрсэр сайабылыанньаны олохтоох лесничестволар туталлар. Оттон көҥүлэ суох кэрдибит киһи административнай эбэтэр холуобунай эппиэккэ тардылларын таһынан, оҥорбут хоромньутун толору толуйуохтаах. Оттон ол сыаната мас бэйэтин дьиҥ сыанатыттан хас эмэ уонунан бүк ыарахан буолар.
Көҥүлэ суох мас кэрдбит дьон икки көрүҥ миэрэҕэ тардыллыахтарын сөп:
- Административнай (хоромньу суумата 5 000 солк. кыра буоллаҕына): РФ КоАП 8.28 ыст., гражданнар 3—4 тыһ. солк. ыстарааптаналлар. Өскөтүн киһи маһы бэнсиининэн үлэлиир эрбиинэн охторбут, онтун өссө тыраахтарынан тиэйбит буоллаҕына, ыстараап 4—5 тыһ. солк. буолар, эрбиини уонна тиэхиньикэни былдьыыр бырааптаахтар.
- Холуобунай (хоромньу суумата 5 000 солк. улахан буоллаҕына): Өскөтүн биир эбэтэр икки улахан маһын кэртэххэ, ол хоромньута 5 тыһ. солк. лаппа улахан буолар. Бу түгэҥҥэ РФ ХК 260 ыст. дьыала тэриллэр, киһи хаайыллыан сөп. Оттон иккиэ буолан сылдьыбыт буоллахтарына, 7 сылга тиийэ хаайыллаллар.
Саха сирин лесничествота полицияны кытта субу-субу эриэйдэҕэ сылдьар. Өрөбүлү, бырааһынньыгы аахсыбыттар. Онон сэрэхтээх буолуҥ.
Кыым.ру.
Хаартыска: УлуусМедиа