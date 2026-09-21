Төһө да Украина өттүттэн араас мэһэй, хаааччах оҥоһулла сатаабытын иһин, Госдума быыбарыгар нэһилиэнньэ көхтөөхтүк кытынна. Көрдөрүү – 56,66 %. Санаттахха, дойдубутугар быыбардыыр бырааптаах нэһилиэнньэ ахсаана – 111 мөл.
Боротокуол 71,17 %-нын ааҕыы түмүгүнэн, Госдума быыбарыгар “Биир ньыгыл Арассыыйа” баартыйа эрэллээхтик кыайан иһэр – 57,53 %. РФКП көрдөрүүтэ – 14 %, ЛДПР – 8,73 %, “Саҥа дьон” – 7,98 %, “Сиэрдээх Арассыыйа” – 5,03 %.
Быйылгы быыбарга, Госдума дьокутааттарын таһынан, Арассыыйа сорох эрэгийиэннэригэр 20,7 тыһ. олохтоох дьокутааты, дьаһалта баһылыгын таллылар.
РФ бэрэсидьиэнэ В.Путин уонна премьер М.Мишустин “ыраахтан” куоластаатылар.
Госдума быыбарыгар аан дойду 152 судаарыстыбатыгар 333 быыбар учаастага үлэлээтэ.
Быыбарга барыта 380 тыһ. кэтээн көрөөччү үлэлээтэ. Ол иһигэр, 133 атын дойдуттан, аан дойдутааҕы 13 тэрилтэттэн – 1 тыһ. тахса кэтээн көрөөччү.
Бэлиитикэ уонна быыбар эспиэрдэрин аан дойдутааҕы Ассоциациятын бэрэстэбиитэлэ Вито Гриттани “кэтээн көрөөччүлэр туох да сокуону кэһиини булбатылар, быыбар тэрээһинэ, электроннай уонна “ыраахтан” куоластааһын, маны тэҥэ куттала суох буолууну хааччыйыы барыта үрдүк таһымҥа ааста” диэн сыаналаата.
Португалия аналитига уонна юриһа Алешандри Геррейру “Евросойуус дойдуларыгар да маннык үрдүк таһымнаах электроннай куоластааһын кыайан тэриллибэт” диэн санаатын үллэстэр.
Госдума быыбарыгар быйыл аан бастаан ДНР (кыттыы көрдөрүүтэ 81 %), ЛНР (79,3 %), Запорожье (79,4 %) уонна Херсон уобаластара (74,6%) кытыннылар.
Кыым.ру
Хаартыска: оҥоһуу өй