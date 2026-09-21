Модун дойдубут Судаарыстыбаннай Дууматыгар сүрүннүр баартыйаны, дьокутааттары талыы быыбара этэҥҥэ түмүктэннэ... Арассыыйа үрдүнэн бэлиэр түмүктэр тахсыбыттар. Арассыыйа үрдүнэн Чечня өрөспүүбүлүкэтэ -- 93,98 %, онтон Дагестан -- 86,91 %, Ингушетия -- 83,68 % нэһилиэнньэлэрэ күргүөмүнэн тахсан быыбырдаабыттар. Оттон саамай намыһах көрдөрүүлээх, Иркутскай уобалас (36,09 %), Карелия (39,67 %), Новосибирскай уобалаһа (39,75 %) бачча аҕыйах нэһилиэнньэтэ эрэ быыбарга тахсыбыт. Ол аата, бу эрэгийиэннэр быыбарга “син биир Биир Ньыгыл баартыйа кыайар” диэн сапсыйбыттара эбитэ дуу, хайдах эбитэ дуу... Быһата, дойдубут Судаарыстыбаннай Дууматыгар ханнык баартыйа сүрүннүүллэрин, дьокутааттар талыллалларын наадалааҕынан аахпатахтар, бэрт аҕыйах киһи тахсан куолаһын биэрбит.
Онно холоотоххо биһиэхэ, быыбарга тахсан бэйэ куолаһын биэрии – 51,11 %! Уопсайынан, 334 312 киһи быыбарга бэйэтин куолаһын биэрбит. Бу биллэн турар наһаа үчүгэй көрдөрүү буолбатах(!). Манан киһи тугу этиэн сөбүй? Кэнники сылларга дьон-сэргэ Былаас биир баартыйаны эрэ өрө тутарын сөбүлээбэтин биллэрэн “бойкуоттаан” быыбарга тахсыбат диэххэ сөп, бородуукта сыаната, уматык диписиитэ, хомунаалынай, уот, гаас төлөбүрэ үрдэ суох үрдүү турарыттан, онно эбии Анал байыаннай дьайыы тохтооботуттан эмиэ санаалара түһэн, быыбарга тахсыбат буолуохтарын сөп диэн сабаҕалыыбыт.
Биһиги өрөспүүбүлүкэбитигэр бэрт аҕыйах учаастак түмүгэ биллибэккэ (92,3 % боротокуол көрүллүбүтүнэн) , бүгүн сарсыардааҥҥы уопсай ааҕыы түмүгүнэн, “Биир Ньыгыл Арассыыйа” баартыйата – 43,35 %, ол кэннэ “КПРФ” (Хомуньуустар) – 25,52 % иккистээтилэр, үһүс миэстэни – “Саҥа дьоннор” баартыйа -- 11,21 бырыһыаны ылан лиидэрдээтилэр. Оттон “Сиэрдээх Арассыыйа” – 7, 35 % куолаһы ылан төрдүс миэстэҕэ тигистэ.
Оттон “ханнык баартыйалар хандьыдааттара лиидэрдээбиттэр эбит” диир буоллахха, “Биир Ньыгыл Арассыыйа” баартыйа хандьыдаата, саҥа талыллар эдэр киһи, АБДь кыттылааҕа, СӨ Ыччатын миниистирэ Петр Шамаев – 37,35 бырыһыан куолаһы ылан эрэллээхтик кыайда. Петр Витальевиһы эрэллээх кыайыытынан эҕэрдэлиибит! Сирдээхтэртэн уопуттаах бэлиитик, дьокутаат Федот Тумусов -- 17, 01 бырыһыан куолаһы ылан иккис миэстэҕэ таҕыста. Федот Семеновиһы өйүүр хампаанньа бэркэ үлэлээбит диэххэ сөп. “Новолюдтар”-тан туруммут саха чэйинэн урбаан эйгэтигэр сыстыбыт Ньургуйаана Заморщикова – 14,75 бырыһыан куолаһы ылан үһүс миэстэҕэ тигистэ. Оттон “хомуньуустар” эрэллээх уоллара, Дьокуускай куорат 26 №-дээх оскуолатын дириэктэрэ Айаан Васильев – 12, 41 бырыһыан куолаһы ылан төрдүс миэстэ буолла.
Кыым.ру
Хаартыска: Эхо столицы