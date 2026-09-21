Биир кэлим куоластааһын күнүгэр, балаҕан ыйын 18-20 күннэригэр Үөһээ Бүлүү-Горнай улуустарын биир мандаттаах быыбардыыр уокуругар Ил Түмэн дьокутаатын талыы быыбара буолан ааста.
13 №-дээх Үөһээ Бүлүү-Горнай улуустарын биир мандаттаах быыбардыыр уокуругун уокуруктааҕы быыбардыыр хамыыһыйа дааннайынан, быыбарга 11 692 быыбардааччы кыттыыны ылла, онон кыттыы 61,93% тэҥ.
Санатар буоллахха быыбар бүллүтүөнүгэр түөрт хандьыдаат киирбитэ. Барыллааһын дааннайынан, быыбардааччылар куоластара маннык:
“Биир Ньыгыл Арассыыйа” баартыйаттан туруоруллубут, «Алмазэргиэнбанк» АКБ АУо, бырабылыанньа бэрэссэдээтэлэ Николай Долгунов. Киниэхэ 5740 киһи 49,17% куолаһын биэрдэ.
«Сиэрдээх Арассыыйа» баартыйаттан туруоруллубут, Горнай улууһун “Бэрдьигэстээх нэһилиэгэ” тыа сирин дьаһалтатын иһинэн үлэлиир “Горный Жилкомсервис» ХЭО дириэктэрэ Анатолий Лю-Фа. Киниэхэ 1489 быыбардааччы, ол эбэтэр 12,75% куоластаата.
“КПРФ” (Хомуньуус) баартыйаттан туруоруллубут, “Сомоҕо” ХЭО бас дириэктэрэ Дмитрий Петров. Кини туһугар 1368 быыбардааччы, ол эбэтэр 11,72% куоластарын биэрдилэр.
«Саҥа дьон» политическай баартыйа туруорбут, бэйэтэ дьарыктанар Владимир Скрыбыкин. Кини туһугар 2900 быыбардааччы, ол эбэтэр 24,84% куоластарын биэрдилэр.
Куоластааһын хаамыыта этэҥҥэ ааста диэххэ сөп. Быыбар хамыыһыйаларыгар быыбар туһунан сокуону кэһиигэ үҥсүү, сайабылыанньа киирбэтэ. Куоластааһын быыбар сокуонун бары ирдэбилигэр кытаанахтык сөп түбэһиннэрэн ыытылынна.
Хаартыска:SakhaNews