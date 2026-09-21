Алтынньы 1 күнүттэн байыаннайдар, полиция үлэһиттэригэр уонна баһаарынайдарга акылааттарын үрдэтиэхтэрэ.
Чуолкай төһө кээмэйинэн үрдэтэллэрэ өссө биллэ илик, бакаа кистэлэҥҥэ туталлар. Былаанныммыт 4 бырыһыантан намыһах буолбат диэн эрэннэрэллэр. 2026-28 сс. бүддьүөт бырайыагынан сыл аайы түөрт бырыһыанынан үрдүөхтээх. Ол гынан баран, былырыын тоҕо эрэ бу эйгэ үлэһиттэрин хамнастарын -- 7,1 бырыһыан үрдэппиттэрэ. Онон, хантараагынан ыҥырыллан сулууспалыы сылдьар байыаннайдар, полиция, росгвардия, баһаарынай, таможня үлэһиттэрин хамнастара биллэ үрдүүр. Онно эбии байыаннай дуоһунастаахтары сыбаанньаларынан көрөн эмиэ лаппа үрдэтэллэр.
Кыым.ру
Хаартыска: СИА