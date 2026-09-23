  2. Сонуннар
  3. Сонуннар
  4. Дьокуускайга харантыын саҕаланна

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Балаҕан ыйын 22 күнүнээҕи туругунан, Дьокуускай куоракка дьаҥ турбутунан сибээстээн, хас да оскуола, кылаас уонна уһуйаан бөлөҕө харантыыҥҥа барда. Ол туһунан куорат дьаһалтатын мунньаҕар кэпсээтилэр.

Икки оскуола – 13-с №-дээх уонна В.П. Ларионов аатынан ФТЛ – толору сабылыннылар. Өссө аҕыс оскуолаҕа биирдиилээн кылаастар харантыыҥҥа бардылар. 13-с №-дээх “Святлячок” уһуйааҥҥа оҕолор ыалдьаннар, хас да бөлөх үлэтэ тохтоото.

Дьокуускайга нэдиэлэ иһигэр кириибинэн уонна ОРВИ-нан ыалдьааччы ахсаана 2,4 төгүл эбиллэн, хамсык “модьоҕотун” 64%-нан куоһарда. Мээрийэ чахчыларыттан көрдөххө, балаҕан ыйын 7 күнүттэн 13 күнүгэр диэри 5 495 киһи ыалдьыбыта бэлиэтэммит.

Үгэс курдук, ордук оҕолор сыыстарбыттар. 7—14 саастаах оҕолор ортолоругар ыалдьыбыт оҕо ахсаана 3,7, 3—6 уонна 15-тэн аҕа саастаахтарга – 2,2 төгүл эбиллибит.

15 тыһыынчаттан тахса киһи кирииби утары быһыыны ылбыт.

Кыым.ру.
Хаартыска: СИА

Бүтэһик сонуннар