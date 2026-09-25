Төлөпүөн сүүлүктэрэ Учуутал күнүгэр эмиэ бэлэмнэнэллэр.
Кинилэр былааннарынан, учууталга эбэтэр төрөппүккэ кимэ соччо биллибэт “махталлаах үөрэнээччиттэн” сибэкки дьөрбөтө аҕалан туттараллар. Сибэккини туппут киһи, биллэн турар, үөрэр, долгуйар. Сотору буолан баран киниэхэ “тиксэрэн биэрэр сулууспалар” ааттарыттан кэлбит баһыылканы чахчы туппутун бигэргэтэр СМС-коду ирдииллэр. Босхо сибэкки туппут киһи, иэстээх курдук сананан, кодун этэн биэрэр. Ол кэннэ массыанньыктар кини “Госуслугатыгар”, баанын сыһыарыытыгар, мессенджеригэр киирэн талбыттарынан бачаачайдыыллар.
Хаартыска: СИА