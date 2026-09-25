Балаҕан ыйын 14 күнүгэр айфоннарга "IOS 27" саҥардыллыбыт барыйаана тахсыбыта. Манна Оҥоһуу өй уонна дизайн уларыйыыларын таһынан, саҥа операционнай системаҕа саха клавиатура баар буолла. Урут сахалыы клавиатураны туспа сыһыарыы көмөтүнэн туруоруохха сөп этэ.
Кириллицаҕа олоҕурбут клавиатуралары оҥорооччу Али Кужугет кэпсээбитинэн, iOS 27 Арассыыйа араас омуктарын тыллара киирбиттэр -- саха, тыва, чуваш уонна ингуш.
Систиэмэҕэ тутуллубут сахалыы клавиатураны оҥоруунан биһиги биир дойдулаахтарбыт Айтал уонна Алла Ноговицыннар дьарыктаналлар.
Сонун төрдө, хаартыска: Якт. ру саайтан