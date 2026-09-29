Арассыыйа массыына оҥорооччуларын сойууһа “Оборуона тэрилтэлэригэр көмөлөһөр лига” ассоциацияны кытта “СоюзМаш. Цех историй” сыл аайы ыытыллар федеральнай айар бырайыак саҕаламмытын туһунан иһитиннэрэр. Бырайыак тэрилтэлэр үлэһиттэрин, устудьуоннары уонна оскуола үөрэнээччилэрин, пресс-сулууспалары, Арассыыйа массыынаны оҥорооччуларын эрэгийиэннээҕи салааларын уонна тустаах салаалар эспиэрдэрин түмүөхтээх.
Сүрүн соруга – биирдиилээн дьон, тэрилтэлэр уонна үөрэх кыһаларын дьиҥнээх устуоруйаларын көмөтүнэн аныгы бэйэ массыынатын оҥорууну, эйгэ ситиһиилэрин көрдөрүөхтээх, инженернэй идэлэри көҕүлүөхтээх, үлэһиттэр уонна ыччаттар айар көҕүлээһиннэрин өйүөхтээх. Кытааччылар идэҕэ, оҥорон таһаарыыга, үлэ дьонугар уонна кинилэр уопсай дьыалаҕа кылааттарын сырдатар видео-үлэлэри устуохтаахтар.
Куонкурус алта номинациянан ыытыллар:
– “Цех историй успеха” – Арассыыйа массыынаны оҥорор тэрилтэлэрин, үлэ дьонун, корпоративнай култуура, хамаанда үлэтин, настаабынньыктааһын, социальнай уонна үтүө көмөһүт бырайыактарын ситиһиилэрин туһунан;
– “Цех историй мечты” – тэрилтэ үлэһиттэрин олоҕолоро инженер, конструктор, технолог эбэтэр айааччы буолар ыра-баҕа санааларын туһунан устуоруйалара;
– “Цех историй выбора” – устудьуоннар инженер идэтин хайдах талбыттарын, үөрэммиттэрин уонна үлэлэригэр бастакы хардыыларын туһунан кэпсээннэр;
– “Цех историй мастерства” – тэрилтэ үлэһиттэрэ идэлэрин, настаабынньыктааһыннарын, үлэ династияларын уонна оҥорон таһаарыы ситиһиилэрин туһунан устуоруйалара;
– “Цех историй: импульс” – хайысхалар эспиэрдиир структураларын чопчу быһаарыыларын уонна көҕүлээһиннэрин итиэннэ ол олоххо чахчы киирбит түмүгүн туһунан видео-үлэлэр;
– “Цех истории с юмором” – идэлэр, оҥорон таһаарыы кэлэктииптэрин, инженер үлэтин-хамнаһын, технология, эрэгийиэн уонна эйгэ уратыларын туһунан күлүүлээх кылгас видео-үлэлэр.
Бырайыак Массыынаны оҥорооччулар күннэрин даҕата саҕаланар. Куонкуруска кыттар үлэлэри 2026 с. балаҕан ыйын 27 күнүттэн ахсынньы 1 күнүгэр диэри тутабыт. Ахсынньы 2—19 күннэригэр дьүүллүүр сүбэ сыаналары туруоруо уонна норуот аһаҕас куоластааһына ыытыллыа. Бырайыак түмүгэ ахсынньы 20 күнүгэр тахсыаҕа, кыайыылаахтар ахсынньы 30 күнүгэр наҕараадаланыахтара.
Куонкуруска кыттарга сөптөөх номинацияны талаҕыт, бэйэҕит видео-үлэҕитин бэлэмниигит уонна бу сигэнэн киирэн электроннай сайаапканы толороҕут. Сайаапкаҕа ролигы эбэтэр ол сыылкатын, ону тэҥэ бырайыак Балаһыанньатынан бигэргэммит докумуоннары сыһыаран ыытаҕыт.
Түһүмэхтэр кыайыылаахтарын куонкурус дьүүллүүр сүбэтэ быһаарыаҕа. Тэҥинэн норуот куоластааһына тэриллиэҕэ, ол түмүгүнэн бириистээх миэстэлэр быһаарыллыахтара. Кыайыылаахтар уонна миэстэҕэ тиксибиттэр Арассыыйа массыына оҥорооччуларын сойууһун дьупулуомнарын, өйдөбүнньүк бириистэрин тутуохтара. Оттон бастыҥ видео-үлэлэр тэрийээччилэр дьиҥ таһымнаах ресурсаларыгар тахсыахтара, профильнай тэрээһиннэргэ, пуорумнарга уонна быыстапкаларга көстүөхтэрэ.
Кыттыы сиһилии усулуобуйата, видео-үлэлэргэ ирдэбил уонна матырыйааллары ыытыы бэрээдэгэ “СоюзМаш. Цех историй” сыллата ыытыллар федеральнай айар куонкурус Балаһыанньатыгар баар.
Тус дааннайы обработкалыырга сөбүлэҥ – манна.
Ойууну туһанарга сөбүлэҥ – манна.
Устарга-түһэрэргэ сөбүлэҥ – манна.
«Союз машиностроителей России» пресс-службата