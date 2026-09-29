Өйдүүр буолуохтааххыт, атырдьах ыйын бүтүүтэ Дьокуускай баһылыга Дмитрий Садовников "Чөҥөчөгө суох куорат" аахсыйаны биллэрбитэ. Ол түмүгүн балаҕан ыйын бүтүүтэ таһаардылар. Күрэх быраабалар икки ардыларыгар биллэриллибитэ.
Уопсайа хас чөҥөчөгү көтүрдүлэр? Балаҕан ыйын 1-6 күннэригэр быраабалар чөҥөчөктөрү, мас сыбаайалары уонна сиртэн быга сытар турбалары көтүрдүлэр. Балар куорат тас көстүүтүн буортулууллар, дьоҥҥо мэһэй-таһай буолаллар. Нэдиэлэ иһигэр куорат 942 чөҥөчөгүн түөрэн ыллылар.
Күрэх түмүгэ:
1 миэстэ – Центральнай уокурук. Бирииһэ – 2 мөл. солк.
2-с миэстэ – Сайсары уокуруга. Бирииһэ – 1,5 мөл. солк.
3-с миэстэ – Строительнай уокурук. Бирииһэ – 1,5 солк.
Үс бастакы миэстэни таһынан былааннаммыт 100 чөҥөчөгү түөрбүт уокуруктар (Гагаринскай, Автодорожнай, Октябрьскай) 1 мөл. солк. тигистилэр. Баһылык бэлиэтээбитинэн, бу харчы олохтоохторго “төннүөҕэ” – эһиил куорат территориятын, тиэргэннэрин тупсарыахтара.
Күрэх түмүктэммитин кэннэ, баһылык саҥа эстэпиэтэни биллэрдэ. Уокуруктарга араас аадырыска өссө 597 чөҥөчөк баара биллэр. Балартан 313 чөҥөчөк тэрилтэлэр, салайар хампаанньалар уонна урбаан тэрилтэлэрин күүстэринэн түөрүлүннэ. Үлэ халлаан улаханнык тымныйа илигинэ, балаҕан ыйын бүтүөр диэри барыаҕа.
Бу көҕүлээһин нэһилиэнньэҕэ улахан сабыдыаллаах буолла: быраабалары батыһан девелопердар, дьокутааттар, ыраах айан суоппардарын ассоциацията уонна олохтоохтор туруннулар. Ону сэргэ “Кибор”, “ЖКХ Губинский” салайар хампаанньалар, “Сэттэ” хампаанньа бөлөҕө, “Монолит” ХЭУо, “УК Виктория-плюс” ХЭУо уо.д.а. кыттыстылар.
Дьокуускайга “Пригороды – городу” аахсыйа ыытылла турар, ол түмүгэр киин куорат искибиэрдэригэр, болуоссаттарыгар 519 маһы олортулар.
Хаартыскалар Дмитрий Садовников МАКС ханаалыттан.