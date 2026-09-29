Быйыл Арассыыйа араас куоратыгар тыатааҕы дьону тардыбыт сураҕа иһилиннэ. Соторутааҕыта Саха сиригэр өр сылларга хоккей тириэньэринэн үлэлээбит 62 саастаах Александр Кузьменко Тыва Тоджинскай оройуонугар эһэҕэ соһумардык былдьанна.
Бу сезоҥҥа тыатааҕы 21 киһиэхэ саба түһэн сырдык тыыннарын быста. Иккилии түбэлтэ Бурятияҕа, Камчаткаҕа, биирдии түбэлтэ Хабаровскай кыраайга, Вологодскай уобаласка уонна Тываҕа бэлиэтэннэ. Красноярскай кыраайга 7, Томскай уобаласка 3, Алтаайга 1 киһи суорума суолланна.
“Земля зоопарка” национальнай паарка билим отделын үлэһитэ, зоолог идэлээх Екатерина Блидченко: “Ханна да тиий, барыта сыбаалка... Бэл, ойуур иһигэр кытта. Биллэн турар, эһэ ылла даҕаны дьон тиэргэнигэр тута киирбэт. Бастаан сыбаалкалары кэрийэн аһыыр. “Маннык сылдьан ас-таҥас булуохха сөп эбит” диэн өйдүүр. Сыл ахсын хорсун буолан иһэр. Бастаан халлаан хараҥарбытын кэннэ түүн кэрийтэлиир эбит буоллаҕына, эһиилгитигэр халлаан сырдыгар сылдьар. Ити курдук, антропогеннай ландшафтка “олохсуйар”, ойуур уонна нэһилиэнньэлээх пуун кыраныыссаларыгар киирэн хаалар. Хайдах да балаһыанньаҕа эһэ син биир адьырҕа кыыл”, – диэн этэр.
sports 546/Shutterstock/Fotodom хаартыската.