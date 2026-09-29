Бу өрөбүллэргэ Дьокуускайга Хомсомуол болуоссатыгар “Ас-үөл-2026” үгэскэ кубулуйбут быыстапка-дьаармаҥка быйыл 28-с төгүлүн ыытылынна. Уопсайа 115 тэрилтэ бородууксуйатын атыылаата, 20-чэ улуус, ол иһигэр 16 агрооскуола кытынна.
Үс күн устата Хомсомуол болуоссатыгар дьон тохтоло суох сырытта. Бастакы күн төһө да ардах силбирээтэр, тэрилтэлэр, хаһаайыстыбалар атыыларын сарсыардаттан тардан кэбистилэр. Дьон: “Билигин хаһаанарга эрдэ. Утары амсайарга ылабыт”, – диэн кэпсээтилэр да, атыы-тутуу балай эмэ барбыт.
– Дьаармаҥкаҕа эт сыанатын үрдэппэтибит, былырыыҥҥы сыананан кэриэтэ атыылыы олоробут. Бу сибиэһэй эт маҕаһыын долбууругар уурулуннар эрэ сыаната тута үрдүөҕэ. Буоларын курдук, быйыл сезон саҕаланыыта сыанабытын хамсатыахпыт, – диэн бааһынай хаһаайыстыба үлэһитэ кэпсээн аһарда.
Атыы-тутуу, ас-үөл дэлэй. Харчылаах буолларгын эрэ сөбүлүүр аскын төһөнү баҕарар бакыаккар уктан дуу, сүгэн-көтөҕөн дуу барыаххын сөп. Ынах этин 950-1400 солк. диэри сыаналаабыттар. Ынах иһэ – 650 солк., бүөрэ – 600 солк., хаана – 1000 солк. Биирдии киилэтэ.
Хаһаайыстыбалар үксүн ынах этин атыылаатылар. Убаһа этин арай “Туймаада” агрохолдинг түһүлгэтигэр көрдүм. Киилэтэ – 1000 солк. Сылгы этин киилэтэ итинтэн 200 солк. чэпчэки. Дьэ, сыа да сыа! Аҕыйах хаамыылаах сиргэ убаһа этэ 1500 солк. буола оҕуста. Убаһа хаана 2000 солк. түспэт.
Арыыны киилэтин 1200 солк. атыылаатылар. Итинтэн сыаналаахтар да бааллар. Үүт ас дэлэй. Сүөгэйбит киилэтэ 1500 солк. буолбут. Сайын Бааһынай ырыынагар 1300 солк. атыылаһыахха сөбө.
Балык арааһа тардылынна. Саха киһитин хараҕар ордук собобут күндүтүк көстөр. Икки лааппы араас сыананы быспыт: Арыктаах собото киилэтэ, алҕаһаабат буоллахпына, 600 солк., Ньидьили киэнэ итинтэн 50 солк. ыарахан. Сип-сибиэһэй соболор! Эбиитин киһи чугаһаатар эрэ лапчааннарын хамсатарга дылылар. Аттыбар турар саас ортолоох эр киһи: “Эчи, үчүгэйдэрин! Силбин быһа ыйыста-ыйыста турабын ээ...”, – диэн күллэрдэ. Ол аайы атыыһыт кыыс: “Истэрин быстахха, тобус толору искэх бычылыйан тахсар””, – диэн силин быһа ыйыста турбут киһини эбии иэдэтэр.
Саамай сыаналаах балык – тууһаммыт нельма. Киилэтэ – 4550 солк.! Арааһа, атыыга кэмчитик барар быһыылаах: атын балыктар өрөһөлөнөн сытар буоллахтарына, бу балыгы аҕыйах устууканы кэчигирэппиттэр.
Мин бэлиэтии көрбүппүнэн, Өлүөхүмэ сыыра атыыга итии бэрэски курдук барар эбит. Мээчик саҕа бөскөйбүт улахан сыырдары тутан бараллар. Таах туруохтааҕар балай эмэ улахан сыыры кууһан турар дьахтарга чугаһаан: “Улахана сүр. Кууран-хатан хаалбат дуо?” – диэн ыйытааччы буоллум. “Тэҥ-тэҥник быһан оҕолорбор биэрэбин. Оһуобай сыыр”, – диэт, эрбэҕин көрдөрдө.
Быйыл хаһыс сыллара эбитэ буолла, дьаармаҥкаҕа дигустацияны тэрийэр буолбуттар. Арыылаах лэппиэскэттэн саҕалаан пельмеҥҥэ тиийэ уурталаабыттар. Халбаһыы, ыыһаммыт эт арааһын киһи этэ да барбат. Түһүлгэлэри кэрийэ сылдьан дигустациялаатахха, хапсайбыт ис бэттэх кэлэр чинчилээх. “Чэ, эн аны сиэн бүт”, – диэн ким даҕаны эппэт. Суобаһын уйар буоллар эрэ, төһөнү баҕарар мотуйуоххун сөп.
“Ас-үөл-2006” дьаармаҥка бастакы күнүгэр тардыллыбыт ас-үөл сыанатын көрүөх. Дьаармаҥка туһунан сиһилии "Кыым" хаһыат алтынньы 8 күнүгэр тахсар нүөмэригэр ааҕаарыҥ.