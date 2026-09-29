Дьокуускай чөҥөчөктөртөн "босхолоноотун" кытта баһылык эмиэ саҥа аахсыйаны биллэрбитэ. Балаҕан ыйын 7 күнүттэн 13 күнүгэр диэри Дьокуускайга “Пригородтар – куоракка” экология аахсыйата ыытыллыбыта. Баһылык Дмитрий Садовников куорат кытыы нэһилиэнньэлээх пууннарын дьаһалталарыгар куорат уокуруктарын көҕөрдөр туһугар маһы олордорго көҕүлээбитэ. Уһулуччу көрдөрүүлээхтэргэ ботуччу харчынан бириэмийэни олохтуурун эппитэ.
Куорат кытыы сирдэрин дьаһалталара, олохтоохторо Дьокуускайга холбоон 884 маһы олортулар. Туох да саарбаҕа суох Табаҕа инники күөҥҥэ тахсан кыайыылааҕынан ааттанна. Кинилэр Октябрьскай уокуругар 171 маһы олортулар. Сэлиэнньэни тупсаран оҥороллоругар дьаһалтаҕа 2 мөл. солк. суумалаах сэртипикээти туттардылар.
Иккис миэстэни Кангалассы түөлбэ ылла. Сайсары уокуругар Лонгинов уулуссатыгар 142 маһы олортулар. Бирииһэ – 1,7 мөл. солк.
Хатас сэлиэнньэтэ Автодорожнай уокуругар 130 маһы олордон, үһүс миэстэҕэ тигистэ. Бирииһэ – 1,3 мөл. солк.
100-тэн тахса маһы бары ирдэбили тутуһан хаачыстыбалаахтык олордубут дьаһалталар тупсаран оҥорууга диэн сыаллаан-соруктаан 1 мөл. солкуобайынан наҕараадаланнылар. Ол курдук, Пригороднай (Центральнай уокуругар маһы олордубуттара), Марха (Промышленнай уокурукка), Маҕан (Гагарин уокуругар) харчынан бирииһи туттулар.
Тулагылар Строительнай уокурук Дзержинскэй уулуссатыгар 80 маһы олордуннулар, 100 кирбиигэ бэрт кыранан тиийбэтилэр. Төһө да бириискэ тиксибэтэллэр, куораты көҕөрдүүгэ кылааттарын киллэрдилэр.
Аахсыйа көмөтүнэн Дьокуускай 6 уокуругар хатыҥ, тиит, черёмуха, рябина, тэтиҥ, харыйа, боярышник, акация, таволга чэлгирии үүнэллэригэр эрэнэбит.
Дьокуускай дьаһалтатын пресс-сулууспатын хаартыскалара.