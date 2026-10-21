Кэнники күннэргэ Д.Трамп аһара туругуран туран Зеленскэйи хооһурҕатар, Украинаҕа бэрэсидьиэн быыбара буоларын туруорсар буолла. Ону истэ сатаан баран В.Зеленскэй “Трамп Украина бэрэсидьиэнин уларытыан аһара баҕарар эрээри, кини өйдүөхтээх: ким дойду бэрэсидьиэнэ буоларын Украина норуота бэйэтэ эрэ быһаарар” диэн хоруйдаһар.
Украинаҕа билигин онтон улаханнык долгуйаллар. Трамп Зеленскэйгэ дэлби кыыһыран баран Киевкэ “Patriot” салгынтан кутталы утары охсуһуу (ПВО) ракеталарын, космос куйаарыттан разведканы хааччыйар “Starlink” спутник интэриниэт-тиһигин биэриини бобон кэбиһиэн сөп. Оччоҕо украиналар салгыы утарылаһар да кыаҕа суох буолаллар.
“Рейтинг” диэн Украина социологияҕа бөлөҕө ыыппыт чинчийиитэ көрдөрбүтүнэн, күн бүгүн бэрэсидьиэн быыбара буолара буоллар, В.Зеленскэйгэ дойду олохтооҕун 26 %-на, генерал В.Залужнайга – 20 %-на, К.Будановка (РФ-га “террориһынан” ааҕыллар) – 6,7 %-на, уруккута оборуона миниистирэ М.Федоровка 7,6 %-на куоластыан сөп эбит.
Биллэрин курдук, В.Зеленскэй бэрэсидьиэнниир болдьоҕо 2024 с. ыам ыйын 20 күнүгэр бүтүөхтээх этэ. Аҕыйах хонуктааҕыта В.Зеленскэй “Арассыыйа ытыалааһыны 60 күҥҥэ тохтотор буоллаҕына, Украинаҕа бэрэсидьиэн быыбарын ыытыахпытын сөп этэ” дии сылдьыбыта да... Кириэмил бэрэстэбиитэлэ Д.Песков “быыбары ыытыахтарын баҕарар буоллахтарына, биһиги ытыалааһыны быыбар буолар биир күнүгэр эрэ тохтотуохпутун сөп” диэн хоруйдаабыта.