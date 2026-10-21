Суут бириистэптэрэ 2025 сылга дойду үрдүнэн алименнарын төлөөбөккө сылдьар дьонтон уопсайа 100 млрд солк. харчыны туура тутан ылбыттар. Тэҥнээн көрүөх: 2024 сылга куотунааччылартан 92 млрд солкуобай харчыны төлөттөрбүттэр. 2023 сылга – 66,5 млрд. Көрдөрүү сыл аайы улаатан иһэрэ бэлиэтэнэр.
Ити тугу кытта сибээстээҕий? Алиментан куотунааччыларга миэрэ сыл аайы кытаатар-күүһүрэр. Холобур, урукку өттүгэр сылы сыллаан төлөөбөккө эрэ “күн-ый ыһыаҕын ыһа” сылдьыахтарын сөп эбит буоллаҕына, аны 2 ый төлөөбөт түгэннэригэр тута административнай эппиэккэ тардыллаллар: 10-15 сууккаҕа хаайыллыахтарын, эбии 20 тыһ. ыстараабы төлөтүөхтэрин сөп. Ити –үҥсэр түгэҥҥэ. Соруйан куотуннахтарына, миэрэ өссө күүһүрэр. Онон билигин урукку кэм буолбатах: оҕолорун иитиилэриттэн куотунааччылар, этэргэ дылы, ханна, хайдах “тыынан” сылдьалларын барытын билэ-көрө олороллор, суут-сокуон бу өттүгэр кытаатта.
Алимент боппуруоһа мэлдьи элбэх мөккүөрү тардар. Олортон биирдэстэрэ – саахсаламматах эр дьон алиментан куотунуулара. Сокуоннайдык саахсаламматах дьон алимент төлүүр эбээһинэстээхтэр дуо? Арай “мин оҕом буолбатах” диэн турдун? Бу ыйытыыга арахсыы, алимент боппуруостарынан дьарыгырар юрист Надежда Кривошапкина хоруйдуур.
– Саахсаламмыт да, саахсаламматах да буоллуннар, оҕо эт-хаан ийэтэ, аҕата иккиэн иитиэхтээхтэр. Ол туһугар аҕатыгар саахса нөҥүө “отцовство” оҥотторор наада. Өскөтүн оҕотун билиммэт түгэнигэр – сууттаһыы. Манна генетическэй экспэртиисэ наада.
Аны туран, “эр киһи арахсан баран иккиһин кэргэн ылан оҕолонор. Оччотугар бастакы кэргэнигэр оҕотун алимена төһөнөн аччыырый?” диэн ыйытыыны эмиэ үгүстүк биэрэллэр. Сокуоҥҥа олоҕуран сорох кэккэ түгэҥҥэ алимент суумата, чахчы, аччыан сөп. Ол гынан баран РФ Үрдүкү суутун быһаарыытынан аҕата материальнай эбэтэр ыал буолан балаһыанньата уларыйдаҕына, ол алимент төлөбүрэ аччыырыгар төрүөт буолбат. Суут оҕо интэриэһин көрөр, олоҕун таһыма уларыйбатыгар кыһаллар. Холобур, аҕата иккис кэргэнигэр оҕолонноҕуна, оҕо куруһуоктарга дьарыктанан бүтүөхтээх, кыраны аһыыр буолуохтаах диэн дуо? Суут итини учуоттуур. Онон, аччата сатыыр да түгэннэригэр ийэ оҕотун интэриэһин көмүскүөхтээх.
Хаартыска: 8/depositphotos.com саайтан.