Алтынньы 23-с күнүттэн Дьокуускайтан Аллараа Бэстээххэ диэри сылдьар паромнар сыаналара ыарыаҕа. Ол туһунан СИА-ҕа “Паромы Якутии” тэрилтэ салайааччыта Николай Ефимов кэпсээбит.
“Барыллаан эттэххэ, таһаҕас массыыналара өрүһү 100 тыһ. солк. тиийэ сыанаҕа туоруур буолуохтара. Кыра массыына төлөбүрэ, мааркатыттан көрөн, 5—15 тыһ. солк. буолара күүтүллэр. Пассажир төлөбүрэ уларыйбат – улахан киһиэхэ 350 солк. хаалыаҕа. Кыдьымах күүскэ киирэн бардаҕына, бурксирдар сүүрүөхтэрэ, барыта күн-дьыл туругуттан тутулуктаах буолуо”, – диэбит Николай Ефимов.
Санатар эбит буоллахха, сатыы дьону салгын олбохтоох суудуналар туораталлар. Сыаната – киһи баһыттан 2 500 солк. “Леноводсервис” салайааччыта Борис Строев этэринэн, муус хойуутук киирдэҕинэ тимир түгэхтээх суудуналар сүүрүөхтээхтэр. Оччоҕуна “Ирбис” сыаната 5 000 солк. буолуохтаах.