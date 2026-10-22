Алтынньы 14-с күнүгэр Ил Дархан Айсен Николаев Александр Егорович Находкиҥҥа Арассыыйа муҥутуур наҕараадатын – РФ Дьоруойун “Кыһыл көмүс сулус” мэтээлин – туттарда.
– Бүгүн өрөспүүбүлүкэ олохтоохторугар ураты күн. Александр Егорович Находкин Саха сирин олохтоохторуттан үрдүкү наҕарааданы ылбыт 14-с киһи буолла. Кини албан ааттаах суола – төрөөбүт дойдуга уонна эрэллээх буолуу андаҕарыгар бэриниилээх буолуу туоһута. Кини төрөөбүт дьиэ кэргэнин усторуйатыгар иитиллэн тахсыбата: Александр Егорович эһэтэ Николай Чусовской Аҕа дойду сэриитин кэмигэр Зееловскай үрдэлин ылыыга эрдээх, доруойдуу быһыыны көрдөрөн, Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойа буолбута. Кини дьиэ кэргэнин ол үтүө үгэһин салҕаата. Александр Егоровиһи киэн туттан туран Арассыый Дьоруойа ааты ылбытынан эҕэрдэлиибин! – диэн Айсен Николаев дьоро күн эттэ.
Александр Находкин 2014 с. Донбаска эрэспиэккэ биригээдэтигэр бүлүмүөччүгүнэн сулууспалаабыта. 2015 с. дойдутугар эргиллэн кэлэн, СӨ быыһыыр сулууспатыгар үлэлээбитэ. 2017 с. Сирияҕа, Киин Африка өрөспүүбүлүкэтигэр (КАӨ), Ливияҕа, Судаҥҥа Арассыыйа интэриэһин көмүскээбитэ. АБДь саҕаламмытыгар, Артемовскайга (Бахмут) штурмовигынан тиийбитэ, рота хамандыырыттан батальон, эрэспиэккэ начаалынньыгар тиийэ үүммүтэ. Кини салалтатынан 1300 киһи сэриилэспитэ. Хаста да бааһырбыта, контузияламмыта эрээри, кыргыһыы хонуутуттан тахсыбатаҕа. “Вагнер” ЧВК ыһыллыбытын кэннэ, оборуона министиэристибэтин анал подразделениетыгар сулууспалаабыта, рядовойтан саҕалаан аэроразведка хамандыыра буолбута.
Эрдээх, хорсун быһыыларын иһин Эрдээх буолуу үс уордьанынан, “Хорсунун иһин” үс мэтээлинэн, ДНР, ЛНР, КАӨ үрдүкү судаарыстыбаннай, Ливия национальнай аармыйатын бэлиэлэринэн, о.д.а. наҕараадаламмыта.
“Мин дьылҕабар, төрөппүттэрбэр, өрөспүүбүлүкэбэр уонна дойдубар махтанабын. Сүрэҕим тугу этэринэн сылдьыбытым. Дьоҥҥо көмөлөһөрүм олус суолталаах”, – диэтэ Арассыыйа Дьоруойа А.Находкин.