Билэрбит курдук, ыйдааҕы хамнас алын кээмэйэ сыл аайы үрдүүр. Эһиил, ол эбэтэр 2027 сылга, төһө буолла?
2027 сыл тохсунньу 1 күнүттэн ыйдааҕы хамнас алын кээмэйэ оройуон коэффициенын уонна хотугу “надбавканы” учуоттаан туран, 1 зонаҕа 72 300 солк., онтон 2-с зонаҕа 81 018 солк. тэҥнэһиэҕэ. Быйылгы сылы кытта тэҥнээтэххэ, 6,8 %-нан үрдүүрэ бэлиэтэнэр. “Бу сыалга көрүллүөхтээх үп-харчы быһаарыллан турар”, – диэн СӨ үпкэ-харчыга миниистирин эбээһинэһин толорооччу Иван Алексеев быһаарда.
Санатан эттэххэ, билигин ыйдааҕы хамнас алын кээмэйэ 1 зонаҕа 67 733 солк., 2-с зонаҕа – 75 861 солк.