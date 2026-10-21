Алтынньы 17 күнүгэр субуота күн сарсыардатыгар Дьокуускайга күөллэри ыраастыырга улахан субуотунньуктар буоллулар. Автодорожнай уонна Сайсары уокуруктар баһылыктара ордук хайҕаннылар. ДСК күөлүн ыраастыырга сарсыарда эрдэттэн туруммуттар, субуотунньукка 200 киһини таһаарбыттар. Онтон Сайсары күөлүн кытылын 200-тэн тахса киһи ыраастаата. Бу күөллэри ыраастыырга атын уокуруктар эмиэ кыттыспыттарын бэлиэтиир наада.
Сорохтор мотокостары, сытыы уһуктаах күрдьэхтэри, илии хотуурдарын уо.д.а тэриллэринэн хаппыт оту-маһы ыраастыы-ыраастыы биэрэк устун бардылар. Атыттар кыраабыл тутуурдаах кинилэри батыстылар, утарынан хомуйан истилэр. Үһүс эрээттэр хомуллубут оту-маһы улахан мөһөөччүктэргэ угаттаатылар, тиэйэргэ бэлэмнээтилэр. Тыаллаах күн буолан солбуһа сылдьан итии чэйи истилэр, минньигэс алаадьыны сиэтилэр. Алаадьыны уокурук исписэлиис кыргыттара астаан бэлэмнээбиттэр. Сайсары уокурук уопсастыбанньыктары – Дьокуускай аҕаларын – кытта пловтаах, шашлыктаах итии эбиэти тэрийдилэр. Лермонтов уулуссатыгар уот баран хаалан арай муусука тардыллыбата. Бу кэмҥэ, бэл, сорох светофордар үлэлээбэккэ турбуттара. Ол үрдүнэн олус көхтөөх, бырааһынньыктыы тыыннаах, өрө көтөҕүллүүлээх субуотунньук буолан ааста.
Баһылык Дмитрий Садовников куорат олохтоохторо түмсүүлэээхтэрин бэлиэтээтэ:
– Хаппыт оту-маһы (камыш) ыраастыырга тэриллибит субуотунньук олус көхтөөхтүк саҕаланна. Дьаһалта, уокуруктар көҕүлээһиннэрин олохтоохтор өйөөбүттэрэ үөрдэр. Уокуруктар икки ардыларыгар күрэх биллэриллибэтэр да, Автодорожнай уонна Сайсары уокуруктары чорботон бэлиэтиэхпин баҕарабын. Бары да маладьыастаргыт: олохтоохтор, актыбыыстар, салайбыт дьон! Киэҥ далааһыннаах үлэ үчүгэй түмүктээх буоларыгар!
Дьокуускай дьаһалтатын пресс-сулууспатын хаартыската.